Une thérapie de groupe avec «Philou»

Le deuxième spectacle solo de Phil Roy s’inscrit dans le prolongement direct de celui qui l’a précédé. On retrouve dans Philou le propos, mais aussi le ton et la livraison, l’énergie et la manière qui ont fait le succès de Monsieur.

À l’Olympia, devant un parterre archiplein, l’humoriste, en rodage depuis l’automne dernier, procédait mercredi soir à sa rentrée montréalaise.

Dès son entrée, Phil Roy lance quelques pointes concernant les arts de la scène en temps de pandémie, des blagues qui obtiennent de grands rires francs, probablement parce qu’elles agissent comme des soupapes aux frustrations et aux angoisses de plusieurs. La glace est brisée, pour les 90 prochaines minutes. Malgré quelques brefs passages moins rondement menés, l’humoriste tiendra son public dans le creux de sa main.

Aborder des sujets délicats

Le fil rouge de la soirée, s’il fallait en dégager un, concernerait la manière dont notre regard sur nos proches se transforme en vieillissant. C’est que, depuis la première montréalaise de Monsieur, en 2017, un spectacle dans lequel il revisitait largement son enfance et son adolescence, notre héros, qui n’hésite pas à se qualifier d’ordinaire, maintenant âgé de 33 ans, devenu père en décembre dernier, a gagné en maturité.

C’est donc de ce point de vue qu’il aborde sa relation avec son père — en faisant le récit d’une désopilante escapade routière dans laquelle un policier de Detroit tient un rôle crucial — et avec sa blonde — qui ne soupçonne pas ce qu’elle va déclencher en demandant innocemment, durant un voyage en Italie : « Veux-tu des enfants ? »

L’humoriste plonge alors dans une foisonnante introspection, tirant quelques leçons du chemin parcouru, sondant ses désirs pour l’avenir et prodiguant même, tel un vieux sage, quelques conseils aux jeunes spectateurs et spectatrices.

Les textes sont drôles et les chutes sont souvent étonnantes, mais l’interprétation est pour beaucoup dans l’efficacité de l’ensemble.

On retrouve avec bonheur l’énergie débridée de Phil Roy, ses postures, son phrasé, ses intonations et son utilisation très particulière du microphone lorsque vient l’heure de s’égosiller, de créer des bruits insolites et des voix multiples.

Ce qu’il y a de véritablement inédit, et qui démontre de l’audace, c’est le traitement des sujets graves. Il y avait bien quelques lignes sur l’intimidation et la grossophobie dans le premier spectacle, mais, cette fois, Phil Roy aborde de front ses crises d’angoisse et son expérience du deuil périnatal, osant ralentir le rythme, privilégier l’émotion, quitte à interrompre momentanément le rire, bien entendu pour mieux le relancer. À ce courage, on lève notre chapeau.



Philou De Phil Roy. En tournée à travers la province jusqu’en décembre, notamment à la salle Albert-Rousseau (Québec) les 5 et 6 avril et à l’Olympia (Montréal) le 22 octobre.