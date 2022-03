Les flâneuses

Et pas juste drôle

La pilote des trois premières saisons de la comédie française Appelez mon agent, la scénariste Fanny Herrero, ne déçoit pas du tout avec son nouvel opus concocté pour Netflix. Incursion à la fois tendre, grinçante et enlevante dans l’univers des cabarets de stand-up comique de la relève parisienne, Drôle porte bien son titre puisqu’on y rigole abondamment, franchement et parfois jaune. Sa force réside dans ses personnages aux contours initiaux approximatifs et caricaturaux qui gagnent rapidement en complexité, au point où on s’y attache complètement et où on ne veut plus les quitter.