Dans la famille élargie de Phil Roy

Dès son entrée dans les bureaux de Roy Turner, la firme qui s’occupe de ses relations de presse, Phil Roy est assailli de questions à propos de Billie, sa fille, née le 24 décembre dernier. « Quand elle me sourit, dit-il, il n’y a rien d’autre qui existe. » L’humoriste manifeste spontanément toute l’admiration qu’il éprouve envers sa blonde, il loue sa force, sa patience, son savoir-faire… À vrai dire, le « bébé de Noël » fascine tant qu’on en oublierait presque la raison de notre rencontre avec Phil Roy : l’imminente rentrée montréalaise de son deuxième spectacle solo, Philou.

Le nouveau spectacle a été tout naturellement brodé autour du thème de la famille. « Mais soyons clairs : il n’est pas question de l’accouchement de ma blonde, de ma récente et épuisante vie de père, ou encore de mon combat avec les couches et le vomi. J’utilise le terme au sens large. »

Les personnes que l’humoriste considère comme des membres de sa famille, ce sont plutôt celles qu’il laisse entrer chez lui. « Ce sont les personnes en qui j’ai confiance, cela comprend ma famille biologique, mais aussi ma famille choisie, c’est-à-dire mes amis. En accédant au domicile de quelqu’un, on en apprend beaucoup sur lui. Avec ce spectacle, je laisse en quelque sorte entrer les gens chez moi. En sortant de la salle, ils vont pouvoir m’appeler par mon petit nom, celui que tous mes proches utilisent : Philou. »

Évolution

Avec son premier solo, Monsieur, dont il a donné 250 représentations à travers le Québec, Phil Roy, alors à la fin de la vingtaine, revisitait avec un grand sens de l’observation, un talent indéniable pour le récit et une énergie peu commune son enfance et son adolescence en banlieue, un terreau fertile pour de désopilantes premières fois. « Mon objectif dans le premier spectacle était de faire rire sans arrêt, reconnaît-il. Dans le deuxième, il y a plusieurs moments qui ne sont pas si drôles, mais qui sont néanmoins déterminants. Il y a par exemple un numéro sur le regard que je pose sur mes parents, sur l’importance que j’accorde maintenant à leur amour. Prendre le temps de raconter des épisodes comme celui-là, qui me tiennent à cœur, même s’ils ne sont pas hilarants, ça vaut tout l’or du monde. »

« J’écris sur ce que je vis, affirme l’humoriste. J’exprime ce que je ressens, c’est d’abord et avant tout ce qui nourrit mon écriture. Bien entendu, depuis ma sortie de l’École nationale de l’humour, en 2011, mon statut dans le milieu a changé, mais j’ai également grandi comme artiste et comme être humain. Je ne peux pas m’empêcher de traduire tout ça sur scène. Je ne voudrais surtout pas me définir une fois pour toutes, me figer dans ce qui n’est en réalité qu’une étape dans mon parcours. Je comprends que les gens ont besoin de repères, que c’est rassurant d’accoler une étiquette à un humoriste, mais il faut aussi permettre aux autres d’évoluer. »

Sujets graves

Dans son premier spectacle, l’humoriste ne faisait qu’effleurer les sujets graves, comme l’intimidation ou la grossophobie. Cette fois, il promet qu’il y va plus franchement. « C’est bien que plus d’hommes osent parler de leur santé mentale. Un homme, ça pleure, et pleurer, ça soulage. Je fais des crises d’angoisse et j’en témoigne depuis 2019. Je prends du Citalopram et, si nécessaire, des Ativan. Je ne parle pas de l’anxiété en général, je parle de mon expérience à moi. Banaliser des affaires comme celle-là, ça m’aide, personnellement. Tant mieux si ça fait du bien à d’autres, mais je le fais d’abord pour me libérer, moi. »

Autre sujet délicat que l’humoriste ose aborder dans son spectacle : les troubles de la fertilité. « C’est un sujet triste, douloureux, mais j’ai besoin d’y revenir, besoin d’en parler, besoin de me le réapproprier. L’humour a longtemps été pour moi un mécanisme de défense. En ce moment, j’ai besoin que l’humour soit un mécanisme de reconstruction, qu’il me permette de reconstruire des parties de moi. »

L’adulte en longboard

Pour l’homme de 34 ans, qui s’est fait connaître des jeunes grâce à des émissions comme ALT à VRAK TV et SNL Québec à Télé-Québec, il n’est pas question de demeurer l’« éternel adolescent en longboard ». « J’ai le sentiment de gagner en maturité, et c’est de ça que j’ai envie de parler. J’estime que l’essentiel de mon public a vieilli en même temps que moi et que leurs préoccupations sont nécessairement différentes. Si on me proposait aujourd’hui d’animer une émission pour ados, je prendrais le temps d’y réfléchir sérieusement. Par contre, ce que j’accepterais tout de suite, c’est d’animer une émission pour enfants, parce que juste l’idée d’amuser ma fille par le truchement de la télé me plaît au plus haut point. »

À la barre de la populaire émission Qui sait chanter ? à Noovo, Phil Roy continue de parfaire ses habiletés d’animateur, un rôle qui exige une certaine retenue. « Animer une émission de variétés, c’est une vraie job, explique-t-il. Au départ, je n’étais pas du tout convaincu d’avoir ce qu’il fallait. En fin de compte, j’ai beaucoup de plaisir à tenir ce rôle où je n’ai pas besoin d’être toujours le gars drôle. Je n’ose pas imaginer les regrets que je ressentirais aujourd’hui si j’étais passé à côté de ça. À vrai dire, j’ai le sentiment de développer des compétences qui font de moi un meilleur humoriste sur scène. »



Philou De Phil Roy. À l’Olympia, le 16 mars ; à la salle Albert-Rousseau de Québec, les 5 et 6 avril, puis en tournée à travers la province jusqu’en octobre.