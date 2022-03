«Alerte rouge»: un monstre à soi

Lorsque Mei, 13 ans, ressent une bouffée d’émotions soudaine, non seulement le rouge lui monte-t-il aux joues, mais toute sa personne se métamorphose en un gros monstre écarlate. À chacun ses heurts pubères. En l’occurrence, la « malédiction » qui afflige depuis peu Mei lui a été transmise par sa mère, qui elle-même l’a reçue de la sienne, et ainsi de suite, jusqu’à leur ancêtre chinoise, qui demanda jadis aux dieux de la transformer en panda rouge afin de protéger les siens. Sauf que dans le Toronto de 2002, lieu et époque où se déroule l’action, la chose est plus embarrassante qu’utile. Vraiment ?

C’est la question qu’en vient à se poser la jeune héroïne d’Alerte rouge (Turning Red) à mesure qu’approche la date d’un rituel censé renvoyer l’esprit du panda rouge dans l’éther.

Réalisée par Domee Shi, qui a coécrit le scénario avec Julia Cho, cette nouvelle production des studios Pixar-Disney propose pour l’essentiel le même message que le charmant Luca, dans lequel le protagoniste avait le choix de s’assumer comme créature marine ou de se fondre parmi les humains. Dans les deux œuvres, la « différence » des personnages peut être lue comme une métaphore passe-partout allant de l’homosexualité à la transidentité en passant, comme c’est le cas pour Mei, à la célébration de son héritage culturel, quitte à ressortir du lot.

L’idée du monstre intérieur qui se manifeste aux moments les plus inopportuns se prête en outre parfaitement à un récit d’apprentissage sur fond d’âge ingrat. La nécessité de s’affranchir de ses parents s’avère ici un thème central. Car sous couvert d’être l’élève modèle que Ming, sa mère, la pousse à être (le père s’efface volontiers), Mei réprime sa créativité et ses élans fantaisistes.

Or, sous ledit couvert, la pression s’accroît. Et c’est ainsi qu’après que sa mère surprotectrice l’eut (involontairement, et de manière hilarante) humiliée devant toute l’école, Mei se réveille un beau matin transformée en panda rouge géant, à son grand désarroi.

Au sujet de la dynamique mère-fille, Domee Shi, réalisatrice canadienne d’origine chinoise, a remporté l’Oscar du meilleur court métrage d’animation avec Bao, qui mettait également en scène un personnage de mère surprotectrice.

Don ou malédiction

Quoi qu’il en soit, Mei découvre rapidement qu’elle peut retrouver son aspect humain dès lors qu’elle recouvre son calme. Un état que favorise la présence de ses fidèles copines, qui, contrairement à la mère de Mei, ne voient pas dans le panda rouge une tare à cacher, mais un don à mettre en valeur — solidarité et « girl power » sont des composantes intrinsèques de la trame.

À ce chapitre, Alerte rouge brise un plafond de verre, en cela qu’il s’agit du premier long métrage de Pixar réalisé en solo par une femme : il était temps.

À défaut d’être toujours conséquente avec sa propre logique interne (la mère ne devrait absolument pas être surprise par la tournure des événements), Alerte rouge multiplie les péripéties tour à tour tendres et cocasses. L’intrigue va là où l’on s’attend qu’elle aille, mais plusieurs surprises et trouvailles surviennent en chemin.

Qui plus est, l’héritage culturel de Domee Shi enrichit considérablement son film, auquel elle insuffle une énergie contagieuse et une inventivité visuelle appréciable.

Alerte rouge (V.F. de Turning Red) ★★★ 1/2 Animation de Domee Shi. États-Unis, 2022, 100 minutes. Sur Disney+