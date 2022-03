Les flâneurs

Inspire par le nez, expire par la bouche

Qu’est-ce qu’être Noir aux États-Unis, en 2020, en pleine pandémie de COVID-19 ? À mi-chemin entre poème et collage (ou plutôt un peu les deux), l’ouvrage Ain’t Burned all the Bright est la plus récente collaboration entre Jason Reynolds, écrivain, et Jason Griffin, artiste, et explore le tout entre paroles sensibles et images évocatrices. Le livre tient en trois longues phrases ; les mots sont découpés, collés, réécrits parfois, au fil des pages illustrées par Griffin et mêlant notamment peinture, stylo et ruban adhésif. Un chef-d’œuvre si simple, à revisiter plus d’une fois.