Il y a de l’amour dans l’air du côté des arts vivants

Les retrouvailles tant attendues entre artistes et spectateurs prendront-elles des airs de rendez-vous doux entre deux ex qui n’ont jamais cessé de s’aimer ?

Ça y est : depuis quelques semaines, la vague d’assouplissements a touché le secteur culturel. Et la fin, samedi, des dernières restrictions en vigueur permet d’envisager un retour à la vie d’avant : la communion entre artistes de la scène et spectateurs peut enfin avoir lieu dans un contexte plus favorable. Un peu nerveux, les premiers retiennent leur souffle et espèrent que les seconds seront au rendez-vous.

Au cours des deux dernières années, la comédienne Ève Landry a connu son lot de reports et d’annulations. « J’ai eu deux shows annulés, deux reportés. Fun Home chez Duceppe a été annulé au début de la pandémie. L’automne suivant, je devais tenir un rôle dans La nuit des rois de Shakespeare au TNM, mais ça a été déplacé à septembre prochain. »

Tous ces reports ne se font pas sans heurts. « Performer, séduire un public, c’est une vraie drogue pour une actrice. Quand une pièce est annulée, c’est comme si on me disait : “Non, on ne te le donnera pas, ton fix.” »

La comédienne remontera finalement sur les planches le 15 mars, dans Un ennemi du peuple du dramaturge norvégien Henrik Ibsen (voir page 10). Avant de retrouver un public de chair et d’os, elle a dû réentraîner son corps, sa voix, sa diction, réajuster son niveau de jeu par rapport à celui des tournages télé, où l’on joue plus « petit ». « Bien sûr, il y a des craintes que certains réflexes soient un peu moins aiguisés au début, mais on a tellement hâte de retrouver le public ! Notre plus grande inquiétude, dans le milieu, c’est qu’il ne vienne pas. Les gens ont de nouvelles habitudes de vie ; ces dernières années, on a tous dû s’organiser pour trouver notre bonheur à la maison. On a confiance qu’on pourra les attirer avec de bons spectacles. » Ne reste plus qu’à espérer que le public se sentira en sécurité.

Viendra, viendra pas ?

Un sondage de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) sur les attitudes et les comportements des adultes québécois effectué entre le 7 et le 19 janvier a montré que le moment prévu pour reprendre les activités comme avant la pandémie varie d’une personne à une autre. Si 11 % des répondants ont dit avoir déjà repris leurs activités à la mi-janvier, 35 % visaient le mois de juin et 49 % prévoyaient plutôt d’attendre la fin de 2022 ou l’année 2023 pour le faire.

En janvier, l’enquête nationale sur la fréquentation des arts, menée par le groupe Affaires/Arts en collaboration avec le Centre national des arts à partir de données recueillies en décembre 2021, a dévoilé que 43 % des amateurs de culture canadiens estimaient alors qu’assister à un événement artistique ou culturel en salle était aussi sécuritaire que d’aller au restaurant. Par ailleurs, 47 % ont indiqué se sentir plus en sécurité lors d’un événement artistique ou culturel en salle que dans un événement sportif.

Grande mélomane et spectatrice assidue des concerts, Nadine Mathurin est-elle enthousiaste à l’idée de pouvoir à nouveau assister à un spectacle dans une salle remplie au maximum de sa capacité, sans distanciation, debout avec un verre à la main ? « Je suis mitigée. C’est une bonne chose pour les artistes, mais je me demande si ce n’est pas un peu tôt… Va-t-on revivre le yoyo qu’on a connu ? Il me semble que c’est rapide. »

Celle qui a très hâte de voir Nick Cave à la Place des Arts au début du mois d’avril a changé un peu ses habitudes au cours des derniers mois. « J’ai tendance à moins consommer d’alcool à cause du masque, à limiter mes déplacements, à essayer de ne pas trop me mouvoir dans la foule. »

Malgré l’enthousiasme et l’envie de retourner danser sur de l’excellente musique live qui la tenaille, elle partage l’hésitation de certains spectateurs. « Les gros spectacles au Centre Bell, par exemple, j’ai de la difficulté à concevoir comment ça va s’organiser… Je vais probablement porter mon masque même quand ce ne sera plus obligatoire. Je remarque que j’achète moins de billets qu’avant et que je les achète surtout pour des valeurs sûres. »

Public réinventé

Bête de scène habituée aux spectacles qui lèvent fort, Dumas a connu ses petits défis pandémiques. « Quand tu remontes sur une scène après une pause de trois à cinq mois, la mécanique est moins huilée. Que ce soit dans l’interaction avec le public, dans le timing, dans la gestion du stress… Je me souviens d’un lendemain de show où je n’étais plus capable de marcher ! »

L’auteur-compositeur-interprète a eu la bonne idée de proposer quelque chose de réconfortant à ses fans : une tournée anniversaire pour revisiter dans son intégralité l’album chouchou Le cours des jours, paru en 2003. « J’ai vécu toutes les étapes et configurations sanitaires : l’arrêt des spectacles au début, l’arrivée des zones de couleur, la première reprise, puis la deuxième ronde, un été plus normal, les reports en décembre avec l’arrivée d’Omicron… Les spectateurs distanciés, assis, avec ou sans masque, avec ou sans alcool, ont dansé avec les bras, chanté à travers leur masque. Le public aussi a dû se réinventer, résume Dumas. Les gens ont joué le jeu, ça s’est bien passé. Sur le plan de l’énergie, on a réussi à se rejoindre, nos échanges ont été profonds, parfois même existentiels. J’ai confiance qu’ils seront au rendez-vous. »

Pour renouer avec ses fans, Cœur de pirate a décidé de faire les choses en grand : elle les invite à l’église Saint-Jean-Baptiste, rue Rachel, pour un concert spécial le 25 mars. « Désormais, je vois le fait de pouvoir me produire en spectacle comme un privilège. Ma perception de la scène a changé ; je ne tiendrai plus jamais ça pour acquis », dit celle qui vient de récolter deux belles nominations aux prix Juno dans les catégories Album instrumental pour Perséides et Album francophone pour Impossible à aimer.

Elle espère que son public sera au rendez-vous pour communier avec elle. « Les gens attendent à la dernière minute pour acheter leurs billets, car les mesures ont tellement souvent changé. Je les comprends, mais c’est stressant pour les artistes. »

En fin de parcours de la tournée Le cours des jours, Dumas abonde et en rajoute : « L’offre va être immense, car on va tous être à nouveau sur scène en même temps… Ce n’est pas réaliste de penser qu’on va remplir toutes nos salles, même si c’est de nouveau autorisé. Et j’ai une pensée pour les artistes de la relève… Pas facile pour ceux qui émergent dans ce contexte-là. »