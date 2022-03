«Mes sentiments»: un bel esprit

Quatre ans après Du bruit dans le cosmos, Virginie Fortin est de retour avec un deuxième spectacle solo : Mes sentiments. Pétri d’irrésistibles questionnements existentiels, le nouvel opus s’inscrit dans le droit prolongement du précédent, et c’est une excellente nouvelle puisqu’il nous permet de renouer avec ce qu’il est convenu d’appeler un bel esprit : un esprit critique, toujours libre, parfois tordu et aussi un brin rebelle.

Le ton de Virginie Fortin est philosophique, mais il est également politique et sociologique, résolument féministe. Tout en avouant sur scène qu’elle compose mal avec l’étiquette d’humoriste engagée, elle n’hésite pas à prendre position sur des sujets qui fâchent. Avec aplomb, mais en révélant de désopilants paradoxes, à commencer par les siens, elle récuse les diktats imposés aux femmes, comme l’injonction d’avoir des enfants, en plus d’interroger sans donner de leçons notre implication dans les dérives du capitalisme et l’accentuation des urgences climatiques.

Il faut préciser que la livraison impressionne tout autant que le contenu. Dès les premières secondes de sa première médiatique montréalaise, qui a débuté avec près d’une demi-heure de retard, Virginie Fortin a fait preuve d’une aisance, d’une détente, d’une décontraction admirable. Lorsqu’il s’agit de composer avec ce qui se passe dans la salle, d’introduire quelques savoureuses parenthèses, on peut compter sur ses talents d’improvisatrice. Lorsqu’il s’agit d’exprimer des émotions dans le corps aussi distinctement que dans la voix, on peut miser sur ses indéniables aptitudes de comédienne.

À vrai dire, on a l’impression d’écouter une amie, une femme particulièrement intelligente (et un brin angoissée) dont le sens de l’observation serait aussi riche que le vocabulaire. Si elle est la fille de Bernard Fortin, un sujet qu’elle aborde de front et avec beaucoup de drôlerie, elle est également la fille spirituelle de Clémence DesRochers, d’André Sauvé et de Pierre Légaré. Avec un naturel désarmant et dans un phrasé distinctif, elle enchaîne les réflexions les plus diverses, juxtaposant sans aucune pitié pour nos zygomatiques, la profondeur et l’absurde, le cocasse et l’éclairant. On ne se lasse pas de l’écouter nous parler du temps et de l’espace, du réel et du virtuel, de ses efforts de désembourgeoisement, de sa peur de la solitude ou encore de sa vive passion pour les langues.

Virginie Fortin est un brin pessimiste, de son propre aveu « résignée », mais elle a en même temps le bonheur facile et ne donne jamais dans le cynisme. Simplement, elle pose sur tout ce qui l’entoure un regard lucide. Qu’elle disserte à propos de son milieu, de son métier, de son quartier ou de sa planète, qu’elle interroge un concept aussi fondamental que la réussite, toujours elle s’assure de faire voir le problème sous tous les angles, de l’observer sous toutes ses coutures. Une humoriste qui croit que le rire est dans les détails et les nuances, qu’est-ce qu’on peut demander de plus ?

Mes sentiments De Virginie Fortin. En tournée à travers le Québec jusqu’en décembre. Notamment à la Salle Albert-Rousseau le 28 mars et au Lion d’Or les 13, 14, 15, 20 et 21 octobre.