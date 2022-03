«Gran Turismo 7»: le goût de l'essence

Quelques jours après le dépôt d’un nouveau rapport apocalyptique du GIEC sur les changements climatiques, il y a quelque chose d’anachronique dans le désir d’arpenter le bitume à bord de bolides énergivores. Et le studio Polyphony Digital semble en être bien conscient dans Gran Turismo 7, nouveau venu dans la franchise de simulateurs de course automobile exclusif à la PlayStation.

Voilà une tentative de main tendue à une nouvelle génération d’amateurs de voitures; ceux qui se soucient de leur impact sur le climat peuvent goûter au sentiment grisant qu’on ressent lorsqu’on roule à vive allure sur une piste, sans se sentir coupables.

Soyons francs : votre journaliste n’a pas son permis de conduire. Nous voilà donc devant ce drôle de paradoxe où l’on doit critiquer un jeu de course automobile alors qu’on a pris le volant que bien peu de fois en réalité. Mais, étrangement, le studio maison de Sony semble miser justement sur nous, les non-amateurs de boîtes de métal à quatre roues, en nous enseignant tout sur elles… Et arrive même à ravir nos cœurs.

La campagne solo pour Gran Turismo 7 se concentre sur le Café, un endroit zen où on nous apprend l’histoire et les particularités derrière chaque catégorie de voiture, de la berline allemande abordable au bolide japonais fiable, en passant par ces machines de course italiennes faites à la main. On y découvre un monde fascinant — si on est un tant soit peu intéressé par la mécanique des choses, par le design et par l’histoire.

On nous donne une petite leçon sur une catégorie de voitures et on nous envoie ensuite courir à bord de l’une d’entre elles. À chaque épreuve réussie, on ajoute un bolide de cette catégorie à notre garage. Une fois trois voitures collectionnées, on passe à la prochaine leçon. On peut modifier sa voiture en achetant, grâce aux points remportés à la fin de chaque course, des pièces améliorant sa performance.

Cette méthode apparaît d’abord étonnante: Gran Turismo, le simulateur de course par excellence, ne s’adresse-t-il pas d’abord aux amateurs de voitures aguerris, ceux qui connaissent déjà tout ce qu’on nous apprend ? Mais on a vite compris que Gran Turismo 7 veut avant tout célébrer les voitures comme des animaux fabuleux appelés à disparaître devant le mur climatique. L’occasion de lancer un dernier hourra pour certains, et une introduction à la course automobile pour les autres qui n’auront pas eu le temps de la connaître.

Les courses semblent « réalistes », mais il est difficile de le vérifier quand on n’a jamais participé à des courses dans la vie réelle. Les voitures ne sont jamais endommagées dans les collisions, par contre. On salue d’ailleurs le choix audacieux qui a été fait de ne pas prendre le chemin d’un monde ouvert à la Forza Horizon. Ici, Polyphony Digital a plutôt choisi de produire un jeu sérieux, qui se consomme par petites bouchées. Le mode en ligne est là pour celles et ceux qui cherchent un défi. Dommage, toutefois, qu’on nous demande de payer pour obtenir cette monnaie qu’on obtient normalement à la fin de chaque épreuve.

Est-ce le temps pour nous de passer l’examen de la SAAQ ? On y songe.

Gran Turismo 7 ★★★ 1/2 Développé par Polyphony Digital et édité par Sony. Offert sur PlayStation 4 et 5.