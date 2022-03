Le boycottage des artistes russes divise

Les artistes russes sont touchés par un mouvement de boycottage sans précédent à travers le monde. Au lendemain de la décision de l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) de déprogrammer un jeune pianiste russe de 20 ans qui n’a rien à voir avec le régime Poutine, certains commencent à se demander si cette stratégie ne va pas trop loin.

« Je trouve ça déplorable ce qui se passe en ce moment. Si on commence à jouer à ce jeu-là, faudrait-il boycotter les artistes américains à cause de la guerre en Irak ? Les artistes israéliens à cause de la Palestine ? Je pense que les artistes russes devraient pouvoir continuer à se produire ici, et ne devraient pas avoir à exprimer leur opinion politique pour pouvoir le faire », lance Michèle Joubert, qui est abonnée à l’OSM depuis plusieurs années.

Cette avocate à la retraite a tenu à écrire une lettre à l’OMS mercredi pour lui faire part de son mécontentement après l’annulation de la venue du jeune prodige Alexander Malofeev, en dépit du fait que ce dernier se soit ouvertement désolé de la guerre en Ukraine sur les réseaux sociaux. Cette décision, selon Mme Joubert, est d’autant plus incompréhensible que les Chœurs de l’Armée rouge donnaient des concerts à Montréal au plus fort de la guerre froide, alors qu’il ne faisait aucun doute qu’il s’agissait d’un précieux outil de propagande pour le gouvernement soviétique.

« Ce que l’on voit présentement avec les artistes russes est inédit. Je n’ai jamais vu ça », poursuit Marie Fraser, professeure au Département d’histoire de l’art de l’UQAM. « Habituellement, un mouvement de boycottage, c’est le contraire : ce sont des artistes qui décident de ne pas aller dans un pays pour des raisons politiques, pas un pays qui décide de boycotter les artistes à cause de leur nationalité », indique-t-elle.

Cela dit, Marie Fraser est ambivalente en ce qui concerne le cas de l’OSM. D’un côté, elle se désole que les artistes russes soient pénalisés pour une situation hors de leur contrôle, d’autant plus que ceux qu’elle connaît s’opposent pour la plupart à la politique du Kremlin. Mais de l’autre, elle comprend que le contexte est particulier et que l’OSM aurait pu être critiqué s’il avait maintenu la présence d’un pianiste russe sur scène.

Un mal pour un bien ?

Rappelons que la semaine dernière, l’institution montréalaise avait fait savoir qu’il n’y avait pas lieu d’annuler la visite du jeune Alexander Malofeev, comme celui-ci avait pris ses distances par rapport au pouvoir russe. L’OSM a finalement fait marche arrière mardi, à la veille du premier spectacle dans lequel il était censé jouer.

« Malheureusement, l’aggravation de la situation au sein de la population ukrainienne au cours des derniers jours a exacerbé le sentiment mondial de stupéfaction qu’avaient généré les premiers bombardements par l’armée russe », a réitéré mercredi l’OSM en se défendant d’avoir changé son fusil d’épaule.

Cette décision s’inscrit dans un large mouvement en Occident, où les artistes russes ne sont plus les bienvenus. Le Conseil des arts du Canada (CAC), l’un des principaux organismes de financement de la culture, avait même laissé entendre la semaine passée que les projets sur lesquels on trouve des artistes russes n’auraient plus droit à des subventions.

En entrevue au Devoir, le directeur du CAC, Simon Brault, a nuancé cette position. Il a précisé que la sanction ne visait que les productions qui mettent à l’affiche des artistes ou des groupes qui sont directement reliés à l’État russe, par exemple une tournée du Bolchoï ou des Chœurs de l’Armée rouge.

La mesure ne concerne pas les événements qui comprendraient des artistes russes, comme un spectacle auquel un pianiste russe prendrait part. À ce titre, le CAC précise n’avoir rien à voir avec la décision de l’OSM de suspendre la participation d’Alexander Malofeev à une série de concerts.

« C’est sûr que le retrait de la culture de Russie pénalise la population, reconnaît Simon Brault. Mais en même temps, si cette réprobation de la communauté internationale n’a pas de conséquences sur la vie quotidienne, le régime a libre cours pour continuer de commettre ses exactions. »

Du jamais vu

L’approche du Conseil des arts à l’égard de la culture russe est sans précédent. Aucun mot d’ordre du genre n’existe pour les artistes qui viennent d’Iran, un pays sur lequel pèsent pourtant de multiples sanctions économiques depuis des décennies.

Mais malgré ce contexte extrêmement tendu, pas question pour le Cirque du Soleil de se départir de ses nombreux artistes russes, dont plusieurs sont établis à Montréal. « On a des artistes russes sur à peu près tous nos spectacles. On a des dizaines de nationalités, et tout le monde fait partie de la même famille », soutient la porte-parole du Cirque, Caroline Couillard.

Même son de cloche à l’École supérieure de ballet du Québec, qui compte quelques étudiants russes : « Il est hors de question pour l’École d’exclure un enfant, un élève ou un employé, quelle que soit sa nationalité. »