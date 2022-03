Safia Nolin retire ses chansons de QUB musique, la plateforme d’écoute en ligne de Québecor, après le refus de l’entreprise médiatique de mettre un terme au « harcèlement » de ses chroniqueurs envers l’artiste.

La plateforme QUB musique se veut une alternative québécoise aux applications telles que Spotify ou Apple Music. Près de 75 millions de chansons s’y trouvent.

« L’écosystème QUB héberge aussi les opinions de chroniqueurs et chroniqueuses qui ont tenu, de manière gratuite et répétée, des propos négatifs sur ma personne, soutient Safia Nolin dans une publication sur les réseaux sociaux pour justifier sa décision. […] J’estime que par leur quantité, leur ton et la haine qu’ils génèrent à mon endroit, ces chroniques constituent une forme de harcèlement. J’ai demandé à plusieurs reprises à Québecor et à ses chroniqueurs et chroniqueuses de faire preuve d’humanité envers moi. »

Sa maison de disques, Bonsound, s’était d’ailleurs récemment portée à sa défense en demandant aux chroniqueurs Richard Martineau et Sophie Durocher de cesser de l’intimider.

Devant le refus de coopérer de Québecor, Safia Nolin soutient que ce retrait de sa musique de QUB constitue « le dernier recours qu’il [lui] reste, comme artiste, pour reprendre un peu de pouvoir sur la situation ».