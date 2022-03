Reinhard Goebel, Berliner Barock-Solisten et R. Goebel

Le célèbre chef baroque Reinhard Goebel s’intéresse à la famille Bach, y compris les plus obscurs Johann Ernst et Johann Ludwig, pour un disque instrumental qui, sur huit compositions, comprend quatre premières mondiales. Ce panorama, avec trois œuvres de Carl Philipp Emanuel (CPE), une de Wilhelm Friedemann (WF), une de Johann Christoph et une sinfonia (un mouvement isolé de concerto pour violon) du patriarche, permet de clarifier que c’est bien Haydn (1732-1809), né une vingtaine d’années après CPE et WF, qui a décisivement façonné le genre symphonique. Nous avons ici des œuvres pour cordes dont se détachent la Symphonie en ut majeur et la Symphonie en mi mineur de CPE. La Sinfonia de WF est assez quelconque, contrairement à la sympathique, quoique désuète Symphonie avec deux bassons de Johann Ernst, et surtout au Concerto pour 2 violons de Johann Ludwig (1677-1731), le cousin de Jean-Sébastien, qui surprend souvent si favorablement. Pas de révélation ici, mais une bonne musique d’agrément.



Reinhard Goebel ★★★ 1/2 Classique Berliner Barock-Solisten, R. Goebel, Haenssler Classic HC 21029