L’humoriste Guillaume Pineault s’apprête enfin à dévoiler son premier spectacle solo, «Détour»

Dix ans après avoir goûté à l’humour pour une première fois, après de plusieurs mois de rodage et deux douloureux reports dus à la pandémie, Guillaume Pineault s’apprête à dévoiler son premier spectacle solo : Détour.

« Chaque chose arrive en son temps, reconnaît avec sagesse le Montréalais de 38 ans. Si j’avais commencé à faire de l’humour à 16 ou à 17 ans, sans faire autant de détours, je pense que je n’aurais pas été bon. Il faut avoir vécu un peu pour avoir des expériences à raconter. »

Présentant de fortes ressemblances avec son créateur, le « personnage » développé par Guillaume Pineault, qui n’hésite pas à se qualifier de niaiseux ou même d’épais, brille souvent par sa naïveté. « Je donne beaucoup dans l’autodérision », explique celui dont une version très préliminaire du spectacle s’appelait Candide. « J’ai aussi des qualités, tient-il à préciser. J’ai une approche naturellement humaine, empathique. J’adore discuter avec les gens, les écouter, savoir ce qui les anime. En fait, j’aime faire du bien aux autres. C’est probablement ce qui rattache ma vie d’avant, en ergothérapie et en ostéopathie, à ma vie actuelle d’humoriste. »

En marge de la scène

Radio, télé, capsules vidéo et épisodes de balado… hors de question pour Guillaume Pineault de se croiser les bras en attendant que les salles de spectacle rouvrent leurs portes. Depuis 2020, l’humoriste sert « bien cuits » les invités de La semaine des 4 Julie à Noovo.

« Je m’amuse beaucoup à la radio et à la télévision, mais je dois admettre que c’est pour que les gens sachent que j’existe, c’est pour les inciter à venir me voir sur scène que je fais tout ça. Rien ne me rend aussi heureux que le stand up. »

Dans son propre balado, Pivot avec Pineault, qui aura bientôt 60 épisodes (!), il interroge depuis l’an dernier les personnalités les plus diverses, de Simon Boulerice à Patrick Groulx, en passant par Judith Lussier et Laurence Nerbonne. « Je reçois tellement de bons commentaires, explique l’humoriste. Il y a même un gars qui m’a abordé il y a deux semaines pour me dire qu’il ne connaissait pas mon travail de stand up, mais qu’il adorait mon balado. Ça me touche parce que ce projet, que je ne pensais pas aimer tant que ça avant de commencer, c’est 100 % le mien. »

De dilettante à professionnel

Après de nombreuses années d’études consacrées à l’ergothérapie et à l’ostéopathie, Pineault a fait ses premiers pas comme humoriste en 2011, sans être passé par une autre école que celle de la scène. « À cette époque-là, c’était un passe-temps, explique celui qui est originaire de Saint-Hyacinthe. Ça allait bien dans les bars, je savais que je n’étais pas mauvais, que j’avais une base, mais il fallait que je le fasse à temps plein pour devenir vraiment bon. »

Aujourd’hui, Guillaume a cessé d’en vouloir à l’orienteur qui lui a chaudement recommandé de ne pas emprunter la voie de l’humour. « Je n’ai plus de haine envers lui, lance-t-il en riant. J’étais justement dans une école secondaire il y a peu de temps pour rencontrer des jeunes. Il y avait deux sympathiques orienteurs sur place. Je n’ai pas pu m’empêcher de leur faire une petite blague : “C’est tout de même drôle que vous, alors que vous connaissez tous les métiers, vous ayez choisi celui-là.” »

En 2017, Pineault cesse sa pratique d’ostéopathe, signe un contrat avec le prestigieux Groupe Phaneuf et entreprend de tester ses blagues à temps plein, notamment en faisant les premières parties de Phil Roy : « Faire de la tournée avec Phil, ça a été une extraordinaire école. Ça m’a permis de sortir de mon petit réseau de bars pour découvrir les salles, rencontrer les différents publics à travers la province. J’ai toujours à me battre avec le syndrome de l’imposteur, mais je sens que je suis sur le point d’accepter que j’ai ma place dans ce milieu. »

Qui suis-je ?

Du spectacle qu’il a eu le temps de roder avant la pandémie, et aussi un peu pendant, Guillaume Pineault précise qu’il ne reste presque rien : « On est vraiment ailleurs. On a mis plusieurs numéros de côté pour en ajouter des nouveaux. Mes collaborateurs m’ont fait réaliser qu’avant de raconter ma rupture amoureuse, il fallait que je me présente, que j’explique qui je suis, d’où je viens. Ils m’ont permis de comprendre que certaines parties de mon parcours ne sont pas banales, ils m’ont autorisé à descendre dans mes émotions. »

Ainsi, grâce à Yan Bilodeau, coauteur, à Simon Delisle, script-éditeur, et à Mickaël Gouin, metteur en scène,l’humoriste aborde sans se défiler son enfance et son adolescence, son rapport avec ses parents et ses professeurs, ses aventures amicales et amoureuses, sans oublier la relation bien particulière qui l’unit à son frère sourd. « Je parle de tout ce qui a fait l’être humain que je suis, tout ce qui m’a mené jusqu’ici, résume-t-il. Ça sonne vraiment quétaine, je le sais, mais ce spectacle, c’est l’histoire d’une double quête, une poursuite d’amour en même temps qu’une poursuite d’humour. »

Détour De Guillaume Pineault. Au Gesù les 7 et 8 mars ; à la salle Albert-Rousseau le 30 mars, puis en tournée à travers le Québec jusqu’en octobre.