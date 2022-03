Les flâneurs

Antépisode moins léger

À la fois troisième volet et prologue, Kingsman : première mission relate la fondation de l’agence d’espionnage éponyme que l’on a déjà vue dans les succès de 2014 et de 2017 signés Matthew Vaughn. Campée dans le même univers, l’histoire se déroule ici au cours de la Première Guerre mondiale et se distingue des précédents opus en étant plus sérieuse, bien que le brillant Ralph Fiennes se permette quelques pépites. Pour savourer le long métrage à sa juste valeur, il ne faut pas simplement s’attendre à une suite, mais plutôt apprécier le film tel qu’il est, soit riche en émotions et en intrigues.