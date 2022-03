Les 7 doigts de la main tirent un trait sur Moscou

En résidence à Moscou depuis 2016, le collectif québécois Les 7 doigts de la main se retrouve bousculé par la guerre qui fait rage en Ukraine. Alors qu’ils avaient commencé à travailler sur un nouveau spectacle pour le public russe, les artistes de cirque montréalais se sont finalement résignés, après maintes réflexions, à suspendre la création de la pièce.

« On croit fermement à la diplomatie culturelle. Les arts doivent toujours servir de lien entre les peuples. Mais après, il y a le timing », met en perspective le directeur général des 7 doigts, Nassib El-Husseini.

Ce dernier prend bien soin de souligner que sa décision ne s’inscrit pas dans le mouvement de boycottage qui a lieu depuis une semaine à travers le monde envers la culture russe. Au contraire, il se fait une fierté d’avoir au sein de sa troupe plusieurs artistes russes qui prônent la paix.

Ceci étant dit, M. El-Husseini ne se voyait pas demander à son personnel de se rendre à Moscou pour mettre sur pied un nouveau spectacle. Garantir leur sécurité était impossible, alors que les sanctions internationales prennent de l’ampleur et que les relations entre le Kremlin et l’Occident sont de plus en plus acrimonieuses.

La COVID, puis la guerre

La conception de ce projet avait déjà été retardée à maintes reprises au cours des deux dernières années à cause de la pandémie, mais c’est finalement la situation géopolitique qui pousse Les 7 doigts à faire une croix pour l’instant sur la Russie, pourtant l’un des plus gros marchés dans le monde pour l’art circassien. « On est déboussolés. On espérait, après la COVID, retrouver le sourire et recommencer à faire circuler les œuvres, mais voilà que l’on est devant une telle tragédie », résume avec la mine basse celui qui a activement milité contre la guerre du Golfe et qui s’attriste aujourd’hui de voir que l’histoire se répète 30 ans plus tard en Europe de l’Est.

En entrevue au Devoir, M. El-Husseini a refusé de chiffrer les pertes qu’engendrera l’abandon de ce spectacle, estimant qu’il serait déplacé de parler d’argent à l’heure où des Ukrainiens meurent sous les bombes. On sait par contre que les représentations de Princesse de cirque, sur laquelle ont travaillé Les 7 doigts, reprendront cependant au théâtre musical de Moscou à compter de samedi. Prime time, une autre comédie musicale qui a été conçue par la compagnie montréalaise, prendra le relais en avril dans cette salle.

La situation pour ces deux productions n’est pas du tout la même que celle pour le spectacle qui était en cours de création, explique Nassib El-Husseini. Aucun employé affilié aux 7 doigts ne se trouve présentement en Russie pour ces spectacles, interprétés par des artistes locaux. La décision d’annuler ou non revient donc au théâtre qui les présente, poursuit le directeur général de l’entreprise.

Les 7 doigts de la main concentrent maintenant leur énergie à rapatrier les trois artistes ukrainiens qui sont censés faire partie de leur spectacle Duel Reality, qui sera présenté à compter de juin sur des croisières organisées par le groupe Virgin.

Des artistes ukrainiens et russes se côtoient dans plusieurs des productions des 7 doigts, ce qui ne pose aucun problème, assure Nassib El-Husseini. « Il n’y a pas de tensions. Tout le monde est pour l’amour et pour la paix. On vit tous sur le même toit, main dans la main », observe-t-il, rêvant qu’il en soit de même aussi sur le terrain.