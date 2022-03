La science vulgarisée dans les musées

Ce texte fait partie du cahier spécial Musées

On n’a pas assez de toute une vie pour découvrir les sciences ! Aussi bien commencer par les musées, qui rivalisent d’ingéniosité pour nous présenter le savoir scientifique sous une forme accessible. Tour d’horizon des principales expositions permanentes.

Le Planétarium

Si l’astronomie vous intrigue ne serait-ce qu’un peu, le Planétarium Rio Tinto Alcan est une véritable porte d’entrée vers l’univers et ses étoiles. On peut en apprendre plus sur les mystères des météorites grâce à sa collection de quelque 458 fragments provenant de ces corps célestes, la plus importante du genre au Québec. Deux de ces morceaux tombés du ciel ont même été trouvés au Québec, à Penouille, en Gaspésie, et à Chibougamau, tandis que deux autres proviennent de la Lune et de Mars. On profitera évidemment de cette visite au Planétarium pour voir les nouveaux spectacles immersifs présentés depuis peu, dont Les aventures de Rosetta et Philae, un film pour toute la famille qui révèle les défis de l’exploration d’une comète.

La Biosphère

Pour découvrir des expositions scientifiques traitant d’aspects inusités, on se rend à la Biosphère. Dans cet ancien pavillon d’Expo 67 reconverti en musée de l’environnement, on pourra découvrir la météorologie avec Ceci n’est pas un parapluie, qui permet de mieux comprendre les probabilités, les avertissements météo et la pression atmosphérique, des termes que l’on entend souvent sans qu’ils soient mis en contexte. On pourra aussi faire un crochet pas le nouvel Écolab, qui permet de s’initier aux grands principes de la démarche scientifique en étudiant un phénomène qui nous entoure en permanence : la pollution.

Le Centre des sciences

Au Centre des sciences, plusieurs expositions et activités pour toute la famille permettent de mieux comprendre les phénomènes scientifiques en participant à des ateliers éducatifs avec jeux et bricolages sur les éléments, la géométrie, l’informatique, le corps humain et l’espace. Des expositions interactives et fascinantes dont les visiteurs sont les véritables héros !

Le Cosmodôme

L’astronautique se concrétise sous nos yeux en visitant le Cosmodôme de Laval, dont l’exposition permanente permet d’en apprendre plus sur l’espace et l’histoire de son exploration. C’est l’occasion d’en savoir plus sur les satellites, les fusées et le système solaire, entre autres. Parmi les attractions à ne pas rater : un scaphandre de l’époque de la mission Apollo et un véritable morceau de roche lunaire.