La maison de disque de Safia Nolin demande à Sophie Durocher et Richard Martineau d’arrêter de « l’intimider »

Inquiète devant le flot incessant de commentaires haineux et de menaces que reçoit l’artiste Safia Nolin depuis deux ans, sa maison de disques Bonsound s’est portée à sa défense jeudi en demandant aux chroniqueurs Richard Martineau et Sophie Durocher de cesser de « l’intimider ».

« Nous vous demandons aujourd’hui de faire preuve d’humanité et de réfléchir aux conséquences qu’ont vos mots et vos actions sur la santé mentale et la sécurité de Safia [Nolin] », a demandé publiquement Bonsound dans un message publié sur ses réseaux sociaux. Ce message était adressé directement aux chroniqueurs du Journal de Montréal Richard Martineau et Sophie Durocher, ainsi qu’à leur employeur, Québecor.

La maison de disques leur reproche d’alimenter cette haine envers Safia Nolin en continuant de publier des chroniques ayant pour but de l’intimider au « moindre commentaire qu’elle émet », et ce, en se plaçant « sous le couvert du texte d’opinion ».

Bonsound rappelle que l’autrice-compositrice-interprète reçoit « à une fréquence alarmante » des messages haineux allant jusqu’aux menaces de mort.

En entrevue avec Le Devoir en mai dernier, Safia Nolin s’était confiée à ce sujet, racontant les insultes et les menaces qu’elle recevait au quotidien. Elle avait même indiqué avoir parfois « peur pour [sa] sécurité » alors que ce déferlement de haine a débordé de sa vie numérique pour se manifester dans « le vrai monde » depuis qu’elle a dénoncé les agissements de la comédienne Maripier Morin sur Instagram en juillet 2020. Elle faisait notamment référence aux graffitis haineux dont elle fait l’objet à travers Montréal.

Cette sortie publique de Bonsound survient au lendemain d’une nouvelle chronique de Sophie Durocher au sujet de Safia Nolin. Dans ce texte intitulé « Nommons Safia Nolin ministre de la Justice ! » la chroniqueuse reproche à l’artiste d’avoir critiqué Star Académie pour avoir invité sur son plateau Patrick Bruel dimanche dernier. Le chanteur français a été visé par des allégations d’inconduites sexuelles et a fait l’objet d’une enquête préliminaire de la justice française. L’enquête a toutefois été classée sans suite en décembre 2020.

D’autres détails suivront.