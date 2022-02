Mix’n’org, de l’orgue à l’ordinateur

L’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) sortira des sentiers battus pour la Nuit blanche en proposant aux noctambules une création inusitée à la Maison symphonique. Heureusement, le programme promet d’être plus original que son nom, Mix’n’org : la compositrice électronique, percussionniste et DJ Pascale Project fera équipe avec Jean-Willy Kunz, titulaire du grand orgue Pierre-Béique depuis son inauguration au domicile de l’orchestre, en mai 2014.

Ensemble, ils improviseront trois pièces différentes, une performance qui se révélera « plus ambient et plus expérimentale » que ce que les deux ont l’habitude d’exécuter, comme le résume la musicienne.

Mieux faire connaître l’orgue

La compositrice house et techno se chargera d’élaborer des structures rythmiques sur lesquelles s’exprimera son collaborateur, l’organiste en résidence de l’OSM. Selon ce dernier, un de ses mandats est justement « d’organiser des concerts qui sortent de l’ordinaire pour intéresser un public différent et ainsi mieux faire connaître l’orgue », dont les quelque 6500 tuyaux ornent le fond de la scène de la Maison symphonique.

« L’orgue est un instrument encore méconnu, relève Kunz, or la Nuit blanche nous donne l’occasion de mieux le faire connaître », la machine autant que ses vastes possibilités harmoniques. Avec ses 83 jeux, le grand orgue Pierre-Béique pourrait se comparer à un orchestre symphonique d’autant de musiciens, illustre l’organiste (l’OSM compte 92 musiciens permanents). L’objectif, ajoute-t-il, est « de trouver un langage commun [entre Pascale et lui] pour concevoir un objet sonore éphémère » qui, bien sûr, pique la curiosité — en tout cas, ça nous changera des fugues de Jean-Sébastien Bach !

Improvisation mixte

« C’est intéressant de pouvoir participer à ce projet, car jouer dans un tel contexte, je ne suis pas habituée à ça ! » explique Pascale Project, qui, durant la pandémie, a « expérimenté avec la musique ambient », laissant momentanément de côté les ludiques grooves house et électro qu’elle propose depuis la parution en 2015 à compte d’autrice de son premier album, Just Feel Good For A Moment (son plus récent EP, Where’s the Party?, est sorti l’automne dernier). « Je me sens privilégiée d’avoir été invitée à réaliser cette expérience, d’autant que l’improvisation musicale n’est pas quelque chose de très naturel pour moi ; en tant que compositrice, j’ai plutôt l’habitude de me préparer » avant de monter sur scène.

Étonnamment, Jean-Willy Kunz, diplômé du Conservatoire de Grenoble et du Conservatoire de musique de Montréal, assure que l’improvisation fait partie de la démarche d’un organiste : « La musique pour orgue a d’ailleurs commencé par l’improvisation, puisque les premières partitions sont apparues seulement au Moyen Âge », alors que les origines de l’instrument, elles, remontent au IIe ou IIIe siècle avant notre ère. « L’improvisation est le premier langage de l’orgue ; ça s‘est codifié par la suite, mais les organistes ont l’habitude de devoir s’adapter au contexte, surtout dans un contexte religieux », lorsque la durée des rituels est moins bien réglée que du papier à musique.

Mais la Nuit blanche de Pascale Project ne se terminera pas après la troisième et dernière représentation de Mix’n’org, puisque l’artiste filera ensuite aux studios Breakglass pour honorer son engagement de participer à la 10e édition du « premier marathon musical au monde dédié à la culture du vinyle et du DJing », le 24 heures de vinyle, créé par le Montréalais DJ Alexis. « J’ai invité quelques DJ à jouer avec moi — Gab Rei, Lis Dalton et Alessandroid —, des artistes qui travaillent avec moi sur le projet de webradio Shift Radio, en ligne les vendredis depuis le café de la Société des arts technologiques », précise Pascale, qui participera au marathon en compagnie de Gene Tellem, Seb Fauteux, Andy Williams et plusieurs autres collectionneurs de 12 pouces.

Le programme Mix’n’org est présenté gratuitement, mais une réservation est requise à partir du site de l’orchestre ; les représentations auront lieu à 20 h 30, 21 h 45 et 23 h, le 26 février.

L’événement 24 heures du vinyle sera diffusé en ligne depuis le studio Breakglass du samedi 26 février, 19 h, au 27 février, 19 h, à l’adresse www.24hov.com.

Ailleurs durant la Nuit Visions hip-hop Qc au Centre Phi



Une série de portraits présentée comme « un voyage visuel et sonore à la découverte des artistes et des figures qui ont marqué la scène et la culture hip-hop » du Québec, réalisée par le jeune peintre Marven Clerveau, fait l’objet de cette exposition, présentée dans la galerie du Centre Phi. Accompagnée d’histoires audio produites par la musicienne Gayance et d’une installation vidéo signée George Fok, l’exposition se déploie autour de quatre thèmes, les femmes dans le rap, le développement entrepreneurial, la longévité dans le genre et la nouvelle génération d’acteurs de la scène. Ouvert durant la Nuit blanche, le Centre Phi présentera cette exposition jusqu’au 26 mars. Mouvement, par Ausgang Plaza Projet documentaire réalisé par Jonathan Brisebois, Mouvement part à la rencontre des musiciens et des danseurs des scènes musicales underground de la métropole à travers dix capsules tournées l’automne dernier et produites par l’organisme et salle de spectacle pluridisciplinaire Ausgang Plaza. Les danseurs et danseuses Jigsaw, Brenda Fernandez et Jade Maya, entre autres, partagent leur art avec les compositeurs tels que RealMind, Gene Tellem et High Klassified. Ça se dévore d’un coup dès samedi (l’accès est gratuit avec un billet électronique, à réserver sur lepointdevente.com), puis sur YouTube à compter du

28 février.