«Horizon Forbidden West»: une suite presque parfaite

Lorsqu’Horizon Zero Dawn a débarqué sur la PlayStation 4 en 2017, il a vite connu un franc succès, devenant même l’un des jeux affichant les meilleures ventes pour la console. Le studio Guerilla Games, qu’on connaissait pour sa franchise Killzone, et l’éditeur Sony tenaient entre leurs mains une franchise avec un énorme potentiel : un riche univers de science-fiction, une intrigue enlevante et une protagoniste, Aloy, qui était l’archétype de l’héroïne marginale qu’on ne peut s’empêcher d’aimer.

La question se pose quand même : une suite à Zero Dawn était-elle nécessaire ? Son arc narratif était bien bouclé. Son histoire, complète. Aloy passait du statut de paria de la tribu Nora à celui de sauveuse capable d’arrêter presque à elle seule une apocalypse. Ça ne veut pas dire qu’on n’en voulait pas davantage. Ou que ce premier épisode était dépourvu de tout défaut.

Presque cinq ans plus tard, Horizon Forbidden West est l’occasion de répondre à cette question. Avec cette suite, non seulement Guerrilla Games l’amène à un niveau supérieur, il fait aussi la brillante démonstration qu’un nouveau chapitre de cette histoire n’est pas de trop.

Forbidden West reprend l’histoire d’Aloy six mois après les événements de Zero Dawn. Cette fois, elle cherche à comprendre un fléau mystérieux qui décime la faune et la flore sur son passage. Elle se lance dans un voyage à travers « l’Ouest interdit », composé de régions hostiles remplies de menaces naturelles et ravagées par des tempêtes massives, des ennemis dangereux et des machines mortelles. Aloy se retrouve aussi mêlée aux luttes intestines entre les Tenakth et une tribu rebelle dirigée par un belliciste nommé Regalla. Forbidden West offre une histoire très personnelle, qui traite d’amitié et d’un désir de reconnexion avec l’humanité.

L’importance accordée aux personnages est évidente au vu de la quantité de dialogues. On peut passer des heures à parler à nos compagnons, avec lesquels on peut nouer de profondes relations. Chaque personnage apporte de nouvelles perspectives, relatant les événements sous un angle différent. L’ensemble du récit nous a tenu en haleine et la richesse de ses personnages est certainement un de ses plus solides piliers.

Forbidden West est aussi une petite merveille technique. La beauté du jeu se constate dans le visage des personnages, incroyablement détaillés et vivants. Ses décors offrent des panoramas à couper le souffle, des forêts luxuriantes jusqu’aux étendues glacées, en passant par des ruines couvertes par les sables du désert. Son monde est beaucoup plus vaste que son prédécesseur, avec un nombre impressionnant de quêtes et d’objets à découvrir qui procurent un sentiment constant de découverte.

Petit bémol : manœuvrer dans ces décors est souvent un défi qu’on s’explique mal. Il n’est pas rare qu’Aloy rate un saut, un rebord ou un quelconque autre élément du décor que l’on visait clairement. Ses mouvements manquent d’une fluidité que l’expérience semble pourtant appeler de ses vœux. C’est un problème quand une bonne part de la boucle de jeu repose sur une exploration de type jeu de plateformes.

Le jeu se rattrape toutefois avec les combats. Forbidden West est un monde encore peuplé d’énormes machines monstrueuses, certaines nouvelles, d’autres anciennes, qu’on affrontera dans des combats épiques nourris à l’adrénaline et dont on ne se lasse jamais.

Horizon Forbidden West ★★★★ 1/2 Développé par Guerrilla Games et publié par Sony Interactive Entertainment. Offert en exclusivité sur PlayStation 4 et 5.