Les flâneuses

Merci pour tout, Danic

Le Québec a perdu la semaine dernière un grand humaniste, un cinéaste à l’œil unique. Le documentariste Danic Champoux (La fille du cratère, Autoportrait sans moi, Conte du Centre-Sud) laissait sa caméra s’attarder sur ses sujets avec tendresse et sans une pointe de pitié ou de voyeurisme. Fougueux raconteur des oubliés, des imparfaits et des compliqués, sa filmographie s’écoute comme on lit des lettres d’amour. À regarder cette semaine, CHSLD, mon amour, une ode à ceux qui vont y terminer leurs jours et à ceux qui prennent soin de ces derniers. Sur Crave et Noovo.ca.