Fernand Dansereau et Linda Rabin remportent un Prix du Gouverneur général

Le scénariste, réalisateur et producteur Fernand Dansereau, et la chorégraphe et professeure de danse Linda Rabin font partie des lauréats des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle, cette année.

Décernés depuis 30 ans, les prix récompensent chaque année l’ensemble de la carrière d’artistes canadiens dont les réalisations ont inspiré et enrichi la vie culturelle du pays, en plus de rayonner à l’étranger.

« Je suis vraiment très touché par ce prix », confie en entrevue Fernand Dansereau, se disant surpris de recevoir de tels honneurs. Le Prix du Gouverneur général constitue la plus haute distinction dans le domaine des arts du spectacle au Canada.

« Recevoir ce prix à mon âge, poursuit l’homme de 93 ans, c’est une belle reconnaissance de mon travail. Ça vient me dire que je n’ai pas travaillé pour rien, que ce que j’ai fait pour la société a une appréciation, une utilité aussi. […] Avec tous les autres [lauréats], on a contribué à repousser les limites de la culture. »

Fernand Dansereau est considéré comme un pionnier du cinéma et de la télévision au Québec. Au cours de sa carrière, il a réalisé une cinquantaine de films, des courts et des longs métrages, et en a produit une cinquantaine d’autres.

Espoir inébranlable

Au petit écran, il a marqué les esprits en écrivant le scénario des séries Le parc des braves et Les filles de Caleb. On lui doit plus récemment une série de trois films au sujet du vieillissement et de ses tabous : Le vieil âge et le rire (2012), L’érotisme et le vieil âge (2017) et Le vieil âge et l’espérance (2019).

Le jury de la Fondation des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle a souligné par voie de communiqué sa « fine compréhension des classes ouvrières » et son « espoir inébranlable en toutes choses ».

« Il porte un regard lucide et empreint de compassion sur les réalités contemporaines et cherche constamment à rendre le langage cinématographique accessible à tous », poursuit-on.

Au sujet de Linda Rabin, le jury a tenu à féliciter ses talents de formatrice en mouvement somatique : « Elle a aidé des artistes et des gens de tous les horizons à cheminer et à développer leur propre processus créatif, tant sur la scène que dans la vie. »

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

Linda Rabin a plus de 50 ans d’expérience en tant que danseuse, enseignante et chorégraphe. Elle est considérée comme une pionnière de la danse contemporaine au pays.

Elle est d’ailleurs cofondatrice et ancienne codirectrice des Ateliers de danse moderne de Montréal, qui sont aujourd’hui l’École de danse contemporaine de Montréal, où elle enseigne encore.

Reconnaissance pour le métier

« Quand j’ai appris la nouvelle au téléphone, j’ai cru qu’on me faisait une blague ou qu’on se trompait de Linda, j’ai failli raccrocher », raconte-t-elle en riant.

Déjà membre distinguée de l’Ordre de l’excellence en éducation au Québec et membre de l’Ordre du Canada, Linda Rabin se dit « émue » et « gênée » de recevoir cette nouvelle distinction.

« C’est une reconnaissance extraordinaire, je suis très honorée, ajoute-t-elle. Je ne me retrouve pas dans la lumière comme ça d’habitude. Je travaille plutôt dans l’ombre depuis plusieurs années, en arrière-scène comme enseignante. C’est une belle reconnaissance pour le métier. »

Dans la liste des lauréats, on trouve aussi la réalisatrice et productrice de télévision Rita Shelton Deverell, le compositeur et producteur de musique David W. Foster et l’auteur et interprète Tomson Highway. Les lauréats seront honorés lors d’un gala le 28 mai prochain au Centre national des arts à Ottawa.