Sault-au-Récollet: pas facile de conjuguer patrimoine et modernité

Nul besoin de marcher bien loin dans les rues du Sault-au-Récollet pour croiser des gens prêts à dire que le potentiel patrimonial du quartier demeure largement sous-estimé, en dépit du fait du fait que ce secteur du nord de la ville a été désigné comme lieu historique par Québec il y a bientôt quatre ans. Le piètre état du vieux moulin a déjà suscité l’indignation dans le passé, mais voilà que cette fois, c’est la construction d’une résidence à l’architecture hyper moderne qui fait grincer des dents dans le voisinage.

«Je sais que ce n’est pas le Vieux-Montréal, mais beaucoup de gens ne connaissent pas Sault-au-Récollet. C’est comme s’il n’y a plus rien au nord de la rue Jean-Talon. Parfois quand on est loin, on est oublié», se désole Stéphane Tessier, un interprète en patrimoine qui oeuvre entre autres à la maison du Pressoir, le musée qui retrace l’histoire du quartier.

«Une aberration», c’est comme ça que M. Tessier décrit la construction d’une résidence cossue de deux étages au cœur de l’ancien village de Sault-au-Récollet, juste à côté d’une vieille maison du XIXe siècle. Amorcé à la fin 2021, le chantier n’est pas encore terminé que déjà on peut voir que l’architecture va jurer énormément avec le reste du quartier, s’indigne-t-il.

«Je suis tombé des nues quand j’ai vu ça! On peut déjà voir avec les fenêtres et l’important volume de la maison que ça n’intègre pas du tout. On va se retrouver avec une boîte moderne. Ça va venir faire une rupture dans le paysage», poursuit l’architecte Jocelyn Duff, qui habite à deux pas de là.

Très impliqué pour la défense du patrimoine bâti dans le quartier, Jocelyn Duff ne doute pas des bonnes intentions des propriétaires. Mais il s’offusque que les instances municipales aient pu donner leur aval à ce projet, alors que le secteur est classé patrimonial depuis le début des années 90 et qu’il a été désigné comme lieu historique en 2018.

Il s’inquiète maintenant que cette nouvelle résidence crée un précédent, et que d’autres soient tentés de se construire dans le quartier sans égard au caractère historique des lieux.

«Contraste complémentaire»

Sault-au-Récollet est un coin singulier sur l’île de Montréal. Sur le boulevard Gouin en direction de Montréal-Nord, les petites maisons style campagnard donnent davantage l’impression de se trouver dans un village de la Côte-de-Beaupré ou de Portneuf qu’à 15 minutes de marche de la station Henri-Bourassa.

Érigée en 1751, l’église de la Visitation-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie est le lieu de culte le plus vieux de la métropole. Tout près de là, le parc-nature de l’Île-de-Visitation contient des vestiges qui témoignent de ce qui a été l’un des premiers établissements de colons sur l’île de Montréal.

Or, le quartier porte aussi les marques de l’urbanisme anarchique des années 60 et 70. Les immeuble quelconques de béton et de briques font également maintenant partie du décor.

Pour les Amis du village historique du Sault-au-Récollet (AVHSR), la Ville répète les erreurs du passé en autorisant la construction d’une résidence à l’architecture dernier cri en plein milieu du quartier.

Mais pour le conseiller municipal du secteur, Jérôme Normand, ce projet résolument moderne est au contraire une occasion de remettre en valeur l’aspect patrimonial des maisons tout autour. «Un contraste complémentaire» est préférable à nouvelles constructions qui ne seraient que des pastiches des maisons d’antan.

«Il faut se rappeler que c’était un garage avant à cet emplacement. Plutôt que d’avoir un stationnement devant, on va avoir un espace vert. Les propriétaires ont fait beaucoup d’efforts pour agencer leur projet avec le voisinage», note M. Normand, qui est convaincu que les critiques vont être chose du passé lorsque les résidents pourront prendre connaissance du produit final.

L’oxymore «contraste complémentaire» fait sourire Dino Bumbaru, directeur des politiques chez Héritage Montréal. Il n’en demeure pas moins que la construction de nouveaux bâtiments dans des secteurs qui ont de l’âge soulève des enjeux très sérieux.

«Comment faire pour densifier les vieux quartiers? Je suis sûr que c’est le genre de questions qui se posent non seulement au Sault-au-Récollet, mais aussi à Saint-Henri, à Outremont, sur le Plateau... Et il n’y a pas de bonnes réponses. Sinon, notre travail serait fait par des robots», résume Dino Bumbaru.