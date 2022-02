L’essayiste François Ricard est décédé

L’essayiste québécois de renom, éditeur, et professeur de littérature François Ricard n’est plus. Il est décédé à l’âge de 74 ans des suites d’une longue maladie.

« En François Ricard, le Québec perd un de ses plus fins penseurs et un de ses plus grands essayistes. Il perd également un ardent défenseur de la littérature, pour lui synonyme de liberté et d’audace, en laquelle il croyait profondément », a déclaré vendredi sa maison d’édition Le Boréal, en annonçant la triste nouvelle par voie de communiqué.

Né le 4 juin 1947 à Shawinigan, François Ricard a étudié à l’Université McGill et a ensuite obtenu un doctorat en littérature à l’Université d’Aix-en-Provence, en France, en 1971. En revenant au Québec, la même année, il est devenu professeur de littérature française et de littérature québécoises à l’Université McGill, jusqu’en 2010.

François Ricard s’est surtout fait connaître du grand public en publiant plusieurs ouvrages marquants. Entre autres, les essais La littérature contre elle-même (1985) et La génération lyrique (1992), encore considéré aujourd’hui comme une étude essentielle sur la génération des baby-boomers.

Il a aussi été l’ami et le biographe de Gabrielle Roy. C’est à sa demande, en 1996, qu’il a ainsi publié Gabrielle Roy, une vie. Il était également à la tête du fonds Gabrielle-Roy, a rappelé sa maison d’édition. « Il a joué un rôle très important dans la préservation et la diffusion de l’œuvre de la grande romancière. Il avait été choisi par Milan Kundera pour réaliser les préfaces des rééditions de l’ensemble de ses œuvres, y compris dans la prestigieuse collection de La Pléiade. »

En plus de publier chez Boréal, François Ricard y était membre du comité éditorial depuis 1983. Il y dirigeait la collection « Papiers collés ». Il a accompagné nombre d’auteurs dans leur processus d’écriture, dont Fernand Dumont, Serge Bouchard, Gilles Archambault, ou encore André Major.

Au cours de sa carrière, il a également été très présent dans les médias québécois. Il a été critique, chroniqueur mais aussi animateur d’émissions littéraire à Radio-Canada dans les années 1970. Il a aussi dirigé la revue Liberté.

François Ricard a reçu deux prix du Gouverneur général en 1985 et 2003 ainsi que le prix du Québec Athanase-David en 2018.

