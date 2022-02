Philippe Grégoire, mon cher petit village

« Ceux qui vont aller voir le film en pensant que c’est comme Nitro vont avoir la même surprise que ceux qui allaient voir Curling de Denis Côté en espérant voir du curling », lance à la blague Philippe Grégoire à propos de son premier long métrage, Le bruit des moteurs, où Robert Naylor incarne son alter ego.

« On n’est tellement pas dans Fast and Furious ! confirme l’acteur. C’est tellement un univers particulier et Philippe avait une idée très précise de ce qu’il voulait. Dans chaque scène, il y a un univers décalé, bizarre, absurde. Il ne fallait pas être trop naturel, mais être présent dans l’atmosphère que Philippe créait. »

De fait, malgré une succession de plans d’une automobile tournant sur elle-même durant le générique et la piste de course de Napierville en guise de décor, Le bruit des moteurs n’appartient pas du tout à la catégorie « film de char ».

Récit autobiographique teinté de fantaisie, Le bruit des moteurs met en scène Alexandre (Naylor), formateur pour l’armement des douaniers canadiens, qui est contraint de retourner vivre chez sa mère (Marie-Thérèse Fortin), propriétaire d’une piste de course, après que sa supérieure hiérarchique (Alexandrine Agostini) l’eut suspendu pour ses activités sexuelles. Poursuivi par deux policiers zélés (Marc Beaupré et Maxime Genois) qui l’ont identifié sur des dessins obscènes, le jeune homme trouve réconfort auprès d’Aðalbjörg (Tanja Björk), coureuseislandaise passionnée par la langue française et le cinéma d’André Forcier.

« En écrivant mon premier film, je me suis dit que ce serait peut-être le dernier. J’ai donc voulu parler d’un sujet que je connais très, très bien pour que je sois capable de le défendre. Il fallait aussi trouver ce qu’il y avait d’assez original dans ma vie pour intéresser les gens », confie le réalisateur, heureux des trois nominations récoltées aux Écrans canadiens : meilleure réalisation, prix John Dunning du meilleur premier long métrageet interprétation féminine dans un rôle de soutien pour Tanja Björk.

« J’ai grandi à Napierville, poursuit Philippe Grégoire. J’ai étudié en cinémaet quand j’ai postulé pour un jobd’étudiant, il y avait deux endroits : le Parc Safari et la douane. Ma sœur a été prise au Parc Safari et moi, à la douane. La piste de course, c’est tout ce qu’on avait dans mon village. »

Sachant qu’il avait peu de jours de tournage, dont une partie prévue en Islande au moment où le soleil n’y brille que trois heures, Grégoire s’est entouré d’acteurs qui devaient comprendre rapidement sa proposition originale, d’où la participation de Marc Beaupré, qu’il avait dirigé dans son court métrage Un seul homme(2016). Ayant aimé sa réflexion sur le métier d’acteur lors d’une présentation de Quand l’amour se creuse un trou, premier long métrage d’Ara Ball, le réalisateur a offert le rôle d’Alexandre à Robert Naylor, qui, à 25 ans, a 20 ans d’expérience.

« Comme comédien, quand tu travailles avec un réalisateur qui en est à son premier film, il y a toujours quelque chose d’audacieux parce qu’il faut faire confiance à quelqu’un pour qui tu n’as pas de référence, mais Philippe,c’est un cinéphile qui connaît son cinéma, et moi, j’essaie d’écouter le réalisateur. À chaque conversation, je découvrais quelque chose et essayais de comprendre un peu plus sa proposition et son univers », explique l’acteur, à qui le réalisateur a suggéré de regarder La mise à mort du cerf sacré et Le homard, de Yórgos Lánthimos, afin de mieux plonger dans son monde décalé.

Imposants paysages

Si Philippe Grégoire ne semble avoir aucune nostalgie de l’époque où il était douanier, on devine dans sa manière de planter sa caméra dans sa contrée natale une certaine affection, une volonté d’immortaliser ces lieux méconnus.

« Enfant, je sentais qu’on n’existait pas parce que Montréal étant trop près, il n’y avait jamais de caméra, confie celui qui réside dans la métropole depuis 10 ans. C’était pas comme le Saguenay, l’Abitibi, la Côte-Nord ou la Gaspésie. D’où je viens, c’est des zones agricoles, ce n’est pas touristique du tout. Je me suis dit que si personne le faisait, il faudrait que moi, je le filme. Je devais aussi filmer la piste d’accélération parce que faire du bruit, brûler de l’essence, pour une nouvelle génération beaucoup plus sensible aux impacts de la pollution, c’est d’une autre époque. Il valait mieux le documenter avant que ça disparaisse. »

Dans plusieurs plans larges, les acteurs, immobiles et s’exprimant sur un ton déclamatoire parodique, apparaissent si lointains qu’ils sont presque anonymes : « Il y a quelque chose de presque inhumain, note Robert Naylor. Les personnages sont déshumanisés et je crois que Philippe se sentait comme ça dans son village. J’ai perçu ce rôle-là comme quelqu’un qui habitait la scène et ne faisait que subir plein de choses à gauche et à droite. Par la façon dont Philippe a filmé, les personnages deviennent des accessoires dans une scène et non des personnages qui vivent et expriment de l’émotion. »

Philippe Grégoire dévoile que les gens qu’il a côtoyés à cette époque se prenaient trop au sérieux et qu’il avait souhaité en souligner le ridicule, l’absurde, l’étrangeté, à la manière de Jonathan Swift dans les Voyages de Gulliver. Avant tout, à l’instar d’André Forcier, dont il admire la poésie des dialogues, il a voulu faire un film en toute liberté.

« J’en ai entendu des gens qui me demandaient qu’est-ce que ça allait me donner de faire du cinéma, de rêver. Moi, je dis que pendant qu’on est là, durant ce petit moment sur Terre, on va se donner au moins la chance de rêver. C’est grâce à la coureuse islandaise qu’Alexandre va cheminer ; cette rencontre interculturelle le permet, car en voyant l’autre, en se comparant, on en vient à apprendre sur soi-même. Alexandre va se dire de prendre une décision pour lui-même. Je pense que c’est important et qu’il y a un message d’espoir là-dedans », assure Philippe Grégoire.

Le bruit des moteurs prendra l’affiche le 25 février.