Les flâneuses

Savoureux retour désastreux

Plus de deux ans après les dernières nouvelles (catastrophiques) de l’irrésistible héroïne comique créée par Amy Sherman-Palladino, la « fabuleuse Mme Maisel » du titre de la série, arrive enfin en ligne la quatrième saison (et pénultième, puisque Prime Video vient de donner le feu vert à un ultime chapitre…), à raison de deux épisodes par semaine. Cette livraison à doses modérées permet de savourerplus intensément ce retour forcé et désastreux de Midge (Rachel Brosnahan, impériale !) au bercail, qui révèle encore plus les contours dramatiques, la verve et le talent comique de ce magnifique personnage.