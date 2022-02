«Jardin radio»: retrouver sa voix

Jardin radio, c’est l’histoire d’une voix menacée d’extinction à cause d’une tumeur à la mâchoire. C’est aussi l’histoire de plusieurs voix, dont celles de Fanny Britt, Catherine Mavrikakis et Daphné B., écoutées à la radio pour combler le silence douloureux, pour nourrir l’envie d’écrire.

« Ce serait un projet littéraire sous la forme de fragments, c’est ce que j’explique à voix basse à une amie dans un local beige. Je lui dis de façon détachée que je vais parler de mes opérations, des opérations qui auraient pu m’empêcher de parler, qui ont affecté ma capacité de parler. »

Soutiennent ce récit de résilience les réflexions de Susan Sontag sur la maladie, de Martin Rodriguez sur la mort à travers son installation radiophonique, La ofrenda, et de Chantal Dumas, créatrice d’une horloge plurilingue marquant les 86 400 secondes d’une journée, sur le temps.

Chargée de cours en littérature et chercheuse postdoctorale à l’Université de Montréal, Charlotte Biron (Mavis Gallant et Gabrielle Roy, journalistes, Codicille, 2016) fait de la radio et des créations sonores. Sensible aux sonorités, elle révèle par sa plume d’une précision chirurgicale l’importance qu’elle accorde au choix des mots.

Regrettant la distance que Sontag installe entre elle et la maladie, son refus de parler d’elle-même, CharlotteBiron entreprend de décrire la douleur, la peur, l’isolement vécus au quotidien avec justesse et lucidité, refusant de recourir à la métaphore : « Je voudrais un texte qui ne dise rien d’intelligent, qui témoigne d’une expérience à côté du monde, violente, ennuyante, invisible. »

Au-delà des chairs meurtries qu’elle évoque, des deuils qu’elle doit apprivoiser, des transformations qu’elle observe, ce qui capte l’attention dans Jardin radio, c’est le combat que l’autrice mène non pas contre la maladie, mais contre l’écriture qui semble imposer sa volonté. « Je repousse ce qui donnerait des teintes magnifiques à la désolation, à la peine, à la douleur. J’essaie de refuser la fiction. »

Tandis qu’elle remonte le fil du récit, réunit les fragments de sa vie, la voix de Charlotte Biron prend de l’assurance « un mot à la fois » et triomphe.

Jardin radio ★★★ 1/2 Charlotte Biron, Le Quartanier « Série QR », Montréal, 2022, 136 pages