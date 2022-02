Profiter de la relâche scolaire pour faire un tour au zoo

Ce texte fait partie du cahier spécial Relâche scolaire

Le zoo, dans ses multiples déclinaisons, est un lieu de rencontres privilégiées avec les espèces d’ici et d’ailleurs, et ce, même en hiver. Pour la semaine de relâche, la plupart des zoos offrent des activités pour toute la famille, le temps d’un chouette rendez-vous avec ces amis à poils et à plumes, qui alimenteront des rêves et de beaux souvenirs.

Dans la nature à l’Ecomuseum

Situé à Sainte-Anne-de-Bellevue, le Zoo Ecomuseum permet d’observer des espèces animales du Québec, telles que la loutre, le loup gris et le lynx, dans un cadre naturel. Bien que certaines espèces, comme l’ours et le raton laveur, soient en hibernation, on peut voir 90 % des espèces du zoo en hiver. Il importe aussi de savoir que les animaux qui sont gardés à l’Ecomuseum ont été recueillis parce qu’ils étaient blessés, orphelins ou nés parmi les humains, et ne peuvent pas être relâchés dans leur habitat sauvage. Durant la relâche, on propose aux visiteurs de faire une « réservation VIP éclair » pour passer 20 minutes en compagnie d’un reptile et d’un zoologiste, qui répondra aux questions des plus curieux ! Par ailleurs, en raison de la COVID-19, une réservation est obligatoire pour tous les visiteurs du zoo pour toute la saison.

Marionnettes au Biodôme

Après des années de rénovations, le Biodôme accueille maintenant les visiteurs dans sa nouvelle architecture spectaculaire. À compter du 26 février, en plus des animaux vedettes de ces écosystèmes immersifs, comme les manchots, des marionnettes d’animaux géants — fabriquées à partir de matières écoresponsables — attendront les familles lors d’animations avec de la musique, cinq fois par jour dans le hall d’entrée. De plus, dans le cadre de l’activité d’animation « À la découverte de » en compagnie d’éducateurs, on lève le voile sur des espèces animales et végétales méconnues. Pour la semaine de relâche, on présentera la mystérieuse laisse de mer et le canard branchu. Exceptionnellement, le Biodôme sera ouvert le lundi 28 février.

ImMERsion

Une nouvelle expérience immersive impressionnante vient de s’ajouter aux activités de l’Aquarium du Québec.La projection de 10 minutes, intitulée ImMERsion, se déroule dans une salle circulaire entourée de 11 projecteurs, et plonge littéralement le spectateur au fond d’une eau virtuelle qui lui fait découvrir le fond des Grands Lacs, du fleuve Saint-Laurent et de l’Atlantique. Il y fera la rencontre de grands animaux marins, comme le béluga et le cachalot. Cette présentation, accessible en continu, agrémente la visite du vaste établissement qui compte des milliers de poissons et animaux marins que l’on peut observer en circulant sous des tunnels vitrés.

L’intérieur du Zoo de Granby

Visiter le Zoo de Granby en hiver est l’occasion de voir les animaux dans un tout autre décor, et plusieurs d’entre eux, comme les tigres de l’Amour et les léopards des neiges, sont moins frileux qu’on ne le croit ! Bien que le camp de jour habituellement proposé durant la semaine de relâche soit annulé en raison de la COVID-19, des activités seront proposées pour toute la famille. D’autre part, depuis le 5 février, grâce à l’assouplissement des mesures sanitaires, le zoo a rouvert ses pavillons intérieurs, dont ceux des éléphants, girafes, lions et hippopotames. Le passeport vaccinal et une pièce d’identité sont exigés pour les 13 ans et plus.

L’embarras du choix à Omega

Il y a tellement de choses à faire au Parc Omega que l’on pourrait facilement y passer plusieurs jours. En plus d’observer des espèces animales de l’hémisphère Nord, comme le bison, le coyote et le caribou, tout en restant à bord de son véhicule sur un parcours de 12 km, une multitude d’autres activités sont possibles. Les sportifs de tous âges peuvent notamment y pratiquer le patin à glace, la raquette et la glissade sur tubes. Les fins de semaine, on peut aussi faire une promenade en traîneau à chiens ou en calèche à chevaux à travers les chemins forestiers. Durant la relâche, des activités spéciales seront ajoutées à la programmation habituelle, comme du maquillage pour les enfants.

Promenade en train

Célèbre pour sa promenade en train grillagé permettant d’observer la faune à travers le Parc des sentiers de la nature, le Zoo sauvage de Saint-Félicien est également ouvert en hiver. Environ 500 animaux de 86 espèces sont présents au zoo, parmi lesquels l’ours polaire, la chèvre de montagne, le loup arctique et le yack domestique. Une partie pédestre, tout aussi intéressante, permet de voir des animaux de sept régions, dont la toundra arctique, l’Asie et la Mongolie.