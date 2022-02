Les salles de spectacle s'étaient habituées au passeport vaccinal

Les salles de spectacle accueillent la fin du passeport vaccinal avec une certaine indifférence, comme cette mesure n’aura pas vraiment affecté la vente de billets depuis sa mise en place, en septembre dernier.

Il est vrai que certains spectateurs pourraient dans un premier temps se sentir moins en sécurité sans exigence vaccinale, mais les craintes finiront par se dissiper d’elles-mêmes, croit-on dans le milieu des arts de la scène.

« Est-ce que ça va activer une crainte chez certains de se retrouver dans une salle pleine avec des gens qui ne sont potentiellement pas vaccinés ? Peut-être, mais je souhaite que non. Le message de la Santé publique est globalement positif. Je pense qu’on va se réhabituer à la normalité de la vie », soutient la directrice de l’association RIDEAU, Julie-Anne Richard.

Selon Mme Richard, la vérification de la preuve vaccinale de chaque spectateur représentait un petit défi logistique à l’entrée des salles. En ce sens, l’abolition du passeport sanitaire, prévue pour le 14 mars, est une bonne nouvelle pour les salles de spectacle.

Mais dans l’industrie, on rapporte que c’était loin d’être la mesure la plus irritante, comme plus de 90 % des adultes québécois ont reçu au moins deux doses de vaccin. Le masque obligatoire est beaucoup plus à même de décourager une partie du public à retourner voir des spectacles, souligne la directrice de RIDEAU.

Plus d’alcool vendu

« Depuis qu’il y a le masque obligatoire, on vend beaucoup plus d’alcool qu’avant. Probablement parce que ça donne aux gens un prétexte pour l’enlever », indique pour sa part Michel Sabourin, copropriétaire du bar-spectacle Le Club Soda, à qui la fin du passeport vaccinal ne fait ni chaud ni froid.

Le gouvernement Legault ne s’est pas avancé mardi sur la fin du couvre-visage obligatoire. Il pourrait donc s’agir de l’une des seules mesures sanitaires encore en place dans le milieu du spectacle à la mi-mars, lorsque le passeport vaccinal ne sera plus requis et que toutes les salles, y compris le Centre Bell et le Centre Vidéotron, pourront de nouveau être combles.

Catherine Voyer-Léger, directrice générale du Conseil québécois du théâtre (CQT), entrevoit que l’éventuelle levée du règlement sur le masque obligatoire susciterait une réaction beaucoup plus vive que l’abolition du passeport vaccinal, qui ne changera pas grand-chose, selon elle.

« On entend beaucoup plus parler du port du masque que du passeport vaccinal. D’un côté, il y a des gens qui nous disent qu’ils ne se sentiraient pas à l’aise dans une salle pleine sans masque.

De l’autre, il y a des personnes qui nous font clairement savoir que passer deux heures assis avec un masque, c’est vraiment long. Les gens ont vraiment des réactions différentes », ajoute Catherine Voyer-Léger.

D’autres allégements réclamés

Par ailleurs, la directrice du CQT s’attend à ce que le guide de la CNESST soit mis à jour, maintenant que le passeport vaccinal est voué à disparaître. Car depuis le mois dernier, les comédiens sont tenus d’avoir reçu trois doses, ou deux doses et un test PCR attestant qu’ils ont déjà eu la COVID-19, pour pouvoir jouer des scènes d’intimité sans masque.

« Il y a vraiment un flou sur la pertinence de la troisième dose pour les artistes. Si le public n’a plus besoin du passeport vaccinal, il y a une iniquité qu’on ne comprend pas très bien », affirme-t-elle.

Rappelons que le passeport vaccinal est requis depuis septembre dans les salles de spectacle et les cinémas. Il n’a jamais été obligatoire dans les bibliothèques et les musées. Certains endroits le demandaient quand même, comme Pointe-à-Callière.

À la suite de l’annonce de Québec, l’institution a indiqué au Devoir qu’elle n’exigerait plus de preuve vaccinale à partir de mercredi.