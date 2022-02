Les présentateurs météo, ces piliers inébranlables

Les téléspectateurs de Radio-Canada devront dire adieu à Pascal Yiacouvakis en mars, le présentateur météo ayant récemment annoncé son départ à la retraite. Puisque le diffuseur public est déjà à la recherche de son successeur, la question se pose : est-il toujours pertinent de présenter la météo sur les chaînes généralistes alors qu’une multitude d’applications offrent les conditions extérieures en direct sur nos appareils électroniques ?

« Ce n’est pas en regardant par la fenêtre qu’on va connaître le temps qu’il fait dehors, lance Pascal Yiacouvakis, ni en consultant les applications météo, qui ont toutes un scénario différent. Il faut quelqu’un pour analyser et expliquer tout ça. »

Depuis 28 ans, à Radio-Canada, le présentateur météo fait ses propres prévisions en s’appuyant sur une panoplie d’outils de mesure et sur son expérience passée de météorologue à Environnement Canada. Son travail, c’est aussi et surtout de vulgariser, d’expliquer et de mettre en contexte ces phénomènes météorologiques.

« C’est un service essentiel, la météo, ce n’est pas du divertissement, affirme-t-il. Le climat ici, ça brasse ! […] Les gens ont besoin de savoir et de comprendre ce qui les attend quand ils vont sortir de chez eux. »

Ce n’est un secret pour personne : le Québec connaît des saisons contrastées durant lesquelles les conditions et les températures peuvent changer rapidement. Cette météo a un impact direct sur le quotidien de la population, particulièrement en hiver. « Prévenir l’arrivée d’une tempête de neige, c’est informer les gens de son impact, comme des conditions routières dangereuses, des écoles qui pourraient fermer », donne comme exemples M. Yiacouvakis.

Expliquer les changements climatiques

Et son rôle est d’autant plus important dans un contexte de changements climatiques, selon la direction de Radio-Canada, tandis que les tempêtes, les tornades, les inondations et les records de chaleur se multiplient. « On a de bons présentateurs ou présentatrices météo, mais […] ça prend au minimum un météorologue dans l’équipe pour aussi analyser les changements climatiques », soutient la directrice générale de l’information des Services français, Luce Julien, qui annonce clairement sa volonté de recruter un météorologue pour remplacer M. Yiacouvakis.

À TVA Nouvelles, si la météo est présentée par des animatrices sans diplôme ni expérience dans le domaine, le métier n’en est pas moins pris au sérieux. « Puisque je ne suis pas météorologue, mon devoir était de bien comprendre le mouvement des systèmes pour ensuite l’expliquer aux téléspectateurs. Je parlais constamment aux gens d’Environnement Canada— qui faisaient les prévisions — pour me tenir au courant », raconte Geneviève Hébert-Dumont, qui a été présentatrice météo à Salut Bonjour week-end entre 2015 et 2021.

À la tête de la chaîne privée, on estime que la présentation des prévisions météo a encore entièrement sa place. « La météo demeure tout aussi pertinente pour nos téléspectateurs que l’ensemble des segments constituant TVA Nouvelles […]. Notre devoir est d’informer les gens en présentant des sujets qui ont un impact dans leur quotidien, comme le sont les changements climatiques et les répercussions sur le climat », souligne Xavier Brassard-Bédard, directeur général de l’information, Groupe TVA.

Un rendez-vous

Pour Patrick White, professeur à l’École des médias de l’UQAM, le segment météo est devenu un rendez-vous incontournable pour beaucoup de Québécois encore attachés au format traditionnel du bulletin de nouvelles télévisé. « Ça revient à heure fixe, c’est présenté par un même visage qui devient familier, rassurant. Les présentateurs météo sont des personnes à qui on fait confiance, pour qui on développe un attachement incroyable. »

Geneviève Hébert-Dumont confirme avoir reçu des vagues d’amour à chacune de ses rencontres avec des téléspectateurs sur le terrain. Pascal Yiacouvakis raconte pour sa part recevoir des questions au quotidien des téléspectateurs : ils veulent mieux comprendre un phénomène météo, connaître son avis sur les prévisions de telle ou telle application. « Les gens étaient déjà curieux, mais ils sont devenus encore plus friands de météo avec le temps », constate-t-il, satisfait d’avoir pu inculquer cette culture météorologique.

Avenir en question

Patrick White se demande néanmoins si le métier de présentateur météo existera toujours dans une vingtaine d’années sur les chaînes généralistes. Il rappelle que les jeunes générations boudent les médias traditionnels et consomment leurs informations surtout sur Internet et sur les réseaux sociaux. « Les gens consulteront peut-être la météo essentiellement sur les applications et les chaînes spécialisées », pense le professeur.

L’émission d’information Noovo Le fil — lancée par Bell Média l’an dernier — a d’ailleurs déjà tiré un trait sur la météo, souhaitant se démarquer de la concurrence. « Avec l’accès rapide des offres [consacrées] entièrement à la météo sur le marché, nous avons fait le choix éditorial de ne pas inclure ce genre de segment dans nos émissions », précise-t-on par courriel.

Patrick White note par ailleurs qu’aucun de ses élèves en journalisme des dernières années n’a mentionné l’envie de devenir présentateur météo.

À l’inverse, Stéphane Leduc, directeur pédagogique à l’école Promédia, croit que le métier a encore de l’avenir. « Étant donné les préoccupations environnementales des jeunes, la météo est un sujet d’intérêt pour eux. […] Il y a une meilleure perception aujourd’hui du métier qu’il y a une dizaine d’années, où on avait encore en tête l’image cliché de la belle jeune Miss Météo qui veut juste faire de la télé. Si un étudiant manifeste une volonté d’en faire une spécialité, il est pris au sérieux », soutient-il.



Le saviez-vous? Si certains ont fait toute leur carrière au poste de présentateur ou présentatrice météo, d’autres s’en sont surtout servis comme tremplin pour se faire connaître avant d’exercer un métier totalement différent. C’est le cas de Dany Laferrière. Eh oui, l’écrivain et titulaire du fauteuil numéro deux de l’Académie française a présenté la météo — avec beaucoup d’humour — à la défunte chaîne Télévision Quatre-Saisons (TQS) en 1986. Sans oublier l’ancien président du conseil d’administration de la Société de transport de Montréal (STM), Philippe Schnobb. Celui qui a longtemps été journaliste à Radio-Canada a commencé sa carrière comme présentateur météo au début des années 1980.

Qui est Pascal Yiacouvakis? Diplômé en géographie physique et en sciences de l’atmosphère, Pascal Yiacouvakis a fait son entrée à Radio-Canada en 1994, après avoir passé presque 10 ans à Environnement Canada comme prévisionniste-météorologue. Pendant 28 ans, chez le diffuseur public, il a informé religieusement les Québécois sur les prévisions météorologiques, à la radio pour commencer, puis à la télévision au Téléjournal Grand Montréal de 18 h et au Téléjournal national. Il s’est particulièrement démarqué lors de la crise du verglas en 1998, alors que la radio et la télévision étaient les seules sources d’information en direct à cette époque. « C’est l’événement de ma carrière. […] C’était la crise totale. C’était la guerre, pour moi, et j’étais sur le front », raconte-t-il en entrevue, se souvenant d’avoir travaillé de longues heures d’affilée, nuit et jour, dormant quelques heures à peine dans les bureaux de Radio-Canada. Pascal Yiacouvakis prendra sa retraite le 18 mars prochain, pour enfin « prendre le temps de prendre son temps ».