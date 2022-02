Les flâneuses

Perle cinématographique japonaise

Le sublime Drive My Car, de Ryusuke Hamaguchi, prix du scénario au dernier Festival de Cannes, couronné aux Golden Globes et ailleurs, part favori pour la course à l’Oscar du meilleur film étranger, en plus de concourir dans des catégories majeures, dont le meilleur film et la meilleure réalisation. Pas de deux entre un dramaturge endeuillé et sa jeune conductrice aux lourds secrets, cette œuvre lente et méditative, tissée d’hommages à Tchekhov, est tout essence, culture et mélancolie. Sa mise en scène admirable, sa distribution de haut vol et l’écho des drames et des rêves plongent le spectateur dans un fascinant voyage au cœur de l’âme humaine.