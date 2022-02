«Sifu»: en quête de perfection

On parie que Sifu est un jeu qui laissera peu de joueurs indifférents. Certains en retireront une énorme satisfaction. D’autres, une profonde frustration. Sa bande-annonce laissait croire qu’il s’agirait d’un jeu de combat épique fait pour le gamer moyen qui souhaite devenir un maître du kung-fu. En réalité, c’est plutôt un mélange de jeu de combat à progression (beat’ em up) et de roguelike conçu pour mettre notre patience à l’épreuve et nous botter le cul jusqu’à ce qu’on ait maîtrisé ses mécaniques de combat.

Sifu est une histoire de vengeance. L’action se déroule dans une ville chinoise, où un jeune étudiant de kung-fu assiste, impuissant, au meurtre de son père, qui est le sifu (« maître ») de son école. Huit ans plus tard, notre protagoniste se lance dans une vendetta contre les cinq assassins : Fajar « le botaniste », Sean « le combattant », Kuroki « l’artiste », Jinfeng « le p.-d.g. » et, finalement, Yang, le chef du groupe. Autant de boss que l’on devra vaincre au terme de chacun des niveaux.

Si Sifu n’a que cinq niveaux, ça n’en fait pas pour autant un jeu facile à terminer. On lui a consacré dix heures, et les cinq premières ont été très ardues. Son développeur, le studio français Sloclap, a dû pousser une retouche pour « ajuster la courbe de difficulté » avant même la parution du jeu.

Son côté roguelike possède une touche originale qui le rend unique. Chaque mort nous fait vieillir d’un nombre d’années déterminé par un compteur de décès. On commence au premier niveau à l’âge de 20 ans. La première mort nous vieillit d’un an. La deuxième, de deux ans, et ainsi de suite.

Ce compteur de décès peut être diminué en tuant certains ennemis, mais il n’est pas réinitialisé en tuant les boss. Ni notre âge, qui nous suit d’un niveau à l’autre. Jusqu’à ce qu’on soit trop vieux et que la partie soit terminée. On a alors le choix de revenir au dernier niveau terminé ou de recommencer du début. Par exemple, si l’on commence le niveau 2 à l’âge de 25 ans, qu’on le termine de peine et de misère à l’âge de 60 ans, on peut choisir de le recommencer pour espérer le terminer avec moins de morts et, donc, en sortir plus jeune. C’est une structure qui exige du joueur qu’il perfectionne chaque niveau avant de passer au suivant, et donc de les rejouer ad nauseam.

Sur notre chemin, on affronte des vagues de voyous coriaces et sournois, dotés d’une IA en esprit de ruche, dans des décors dont le style artistique époustouflant est semblable à celui du jeu précédent de Sloclap, Absolver (2017). Ces combats rapportent des points d’expérience qui servent à déverrouiller jusqu’à 25 mouvements spéciaux. Ceux-ci peuvent l’être de manière ponctuelle ou être acquis de manière permanente en étant achetés et rachetés un nombre de fois prédéfini.

Les mécaniques et animations de combat sont les plus grandes forces de ce jeu de combat. Elles sont non seulement satisfaisantes, mais addictives. Chaque affrontement exige nuance et patience. C’est un système difficile, qui nécessite une excellente coordination du joueur, et ce, même s’il est limité à quatre boutons : attaque légère, attaque puissante, bloquer et esquiver. Notre succès dépend de notre habileté à passer de la défense à l’attaque aux bons moments.

Sifu ★★★★ Développé et publié par Sloclap. Offert sur PlayStation 4 & 5, et sur PC (Epic Game Store).