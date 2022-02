Les flâneurs

Dallaire en bédé

Riche idée que d’évoquer la vie et l’œuvre du peintre Jean-Philippe Dallaire en bande dessinée. Sur un scénario de Marc Tessier et des des-sins de Siris, Un Paris pour Dallaire (La Pastèque) fera découvrir un artiste québécois encore trop méconnu du grand public et sourire ses admirateurs. Les chapitres sur les séjours en France du ludique et coloré peintre du Coq licorne éclairent une époque trouble, du duplessisme à la Révolution tranquille. L’histoire de l’art et de ses entraves s’invite en filigrane dans les cases qui remontent la trajectoire d’un esprit frondeur et d’un pinceau magique.