Jérémy Gabriel poursuit à nouveau Mike Ward

Après avoir essuyé un revers en Cour suprême en octobre dernier, Jérémy Gabriel et sa mère persistent et poursuivent à nouveau l’humoriste Mike Ward pour les blagues que ce dernier a fait sur le handicap du jeune chanteur il y a plus de dix ans maintenant. Ils lui réclament 372 600 $.

Dans la plainte qui a été déposée mardi matin au palais de justice de Québec, les avocats de Jérémy Gabriel reconnaissent que la Cour suprême a tranché que les propos de Mike Ward n’étaient pas de nature discriminatoire, mais concluent que le jugement du plus haut tribunal au pays laisse tout de même place à d’autres recours au civil.

Jérémy Gabriel demande ainsi à Mike Ward de lui verser 288 000 $ pour les dommages que lui ont causés les blagues à son sujet, alors qu’il était encore mineur. Quant à sa mère, Sylvie Gabriel, elle poursuit l’humoriste pour 84 600 $, réitérant que les moqueries à l’endroit de son fils ont eu également un effet dévastateur sur elle.

En entrevue au Devoir, l’avocat de Mike Ward, Me Julius Grey, a qualifié cette nouvelle poursuite « d’acharnement ». Il dit avoir l’intention de déposer une requête de rejet, estimant qu’il y a prescription et que la poursuite « n’est pas soutenable ».

Dans son spectacle « Mike Wark s’eXpose », présenté de 2010 à 2013, le roi de l’humour noir au Québec s’était allègrement moqué du physique de Jérémy Gabriel, qui est atteint du syndrome de Treacher-Collins, et avait remis en question ses talents de chanteur.

Le jeune homme et sa mère avaient répliqué en 2015 en s’adressant à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Le tribunal de première instance leur avait donné raison en condamnant Mike Ward à verser 35 000 $ à Jérémy Gabriel et 7000 $ à sa mère.

Ce jugement avait été grosso modo confirmé en 2019 en appel, mais le montant prévu pour dédommager Sylvie Gabriel avait été annulé.

Mike Ward, qui a toujours fait de cette affaire un combat politique pour la liberté d’expression, avait porté sa cause devant la Cour suprême, qui, dans une décision partagée, lui avait finalement donné raison cet automne.