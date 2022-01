L’art, plus que du divertissement

« Les gars » pleurent rarement à la prison de Bordeaux. Sauf, peut-être, après le passage des concerts ateliers que l’Orchestre de l’Agora, sous la direction du jeune chef Nicolas Ellis, y donne depuis le mois de juillet dernier. Mais ceux-ci, comme tant d’autres événements, ont été interrompus en novembre par la pandémie.

Ces larmes, que l’aumônier de la prison, Stéphane Roy, observe en faisant un suivi après les concerts auprès des détenus, montrent que la culture, bien au-delà du simple « divertissement », agit comme un puissant révélateur de notre humanité.

Après le concert, « ils sont apaisés », soutient l’aumônier, qui a d’ailleurs lancé le projet. « Ils sont rentrés en eux-mêmes, “en dedans”, comme on dit lorsque l’on rentre en prison. Et franchement, ce n’est pas une habitude dans le milieu carcéral masculin, d’entrer “en dedans” de soi. En prison, on ne pleure pas. L’art peut fragiliser, peut faire tomber des masques, mettre en état de vulnérabilité. Je trouve que ça va chercher le beau en eux. Il y a des gars qui me reviennent avec des idées qui émanent de leur originalité, de leur créativité. »

Alors que le gouvernement vient de lancer un plan en santé mentale et compte les psychologues qui pourraient le mener à terme, l’absence des arts vivants de la vie des Québécois engendrée par la pandémie se fait cruellement sentir.

Art et psychologie, même combat

Pour le psychologue Nicolas Lévesque, art et psychologie vont d’ailleurs main dans la main. « La psychologie, c’est un art de la parole, des émotions et de la présence. Ce sont les mêmes grands axes qui sont utilisés. » Tous deux, précise-t-il, « mettent l’accent davantage sur le processus que sur le résultat », et proposent « un autre rapport au temps et à l’espace ».

Ce rapport élargi à l’espace-temps, « c’est ça qui est menacé », dit-il, « dans un système complètement rongé par des idéaux d’efficacité ». D’ailleurs, constate-t-il, plusieurs professionnels de la santé choisissent de quitter le système public précisément pour sauver leur art. Comme l’art, la psychologie peut avoir des répercussions sur plusieurs générations, et fournit l’occasion aux humains de se réinventer. L’être humain est d’ailleurs le seul animal à pouvoir le faire. « Un poisson ne peut pas imiter un chien, mais l’être humain peut jouer à être autre chose que ce qu’il est », explique Nicolas Lévesque.

« L’être humain a besoin d’une autre scène que sa scène actuelle, d’un autre langage, d’un autre rapport au temps et à l’espace », poursuit-il. C’est ainsi que Shakespeare continue de toucher le public des générations après sa mort, et que la psychologie, croit Nicolas Lévesque, également psychanalyste, peut avoir des bienfaits sur plusieurs générations au sein d’une même famille. Sans théâtre, sans culture vivante dans laquelle se projeter, nous vivons depuis près de deux ans dans une sorte de « prison symbolique ».

Et dans nos sociétés pressées, la pandémie a accéléré la disparition de ce « laboratoire », d’où proviennent pourtant « les meilleures idées et les meilleures solutions », que ce soit en art ou dans un atelier de recherche fondamentale.

« On a manqué de créativité dès le début », soutient M. Lévesque. Et s’il est vrai que l’art est aussi divertissement, comme le résumait un peu rapidement cette semaine le directeur national de santé publique, Luc Boileau, il écrit aussi la grande histoire de la culture. Autant dire une part de l’histoire de l’humanité.

Quelle vision pour la culture ?

Ce sentiment d’abandon, le chef d’orchestre Nicolas Ellis, qui a notamment fondé l’Orchestre de l’Agora, l’a lui aussi vécu au Québec pendant la pandémie. Rappelons que l’Orchestre de l’Agora s’est donné comme mission de « réinventer le rôle des musiciens classiques dans la société en leur donnant le pouvoir d’augmenter collectivement leur impact sur le monde ». Il agit aussi, en collaboration avec l’Opéra de Montréal et le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, auprès d’adolescents en psychiatrie, ou encore, avec le programme Partageons l’espoir, auprès d’enfants ayant un accès restreint aux activités culturelles.

Pour Nicolas Ellis, le problème n’est pas tant l’imposition de restrictions au milieu culturel que la non-intégration du milieu au plan de société.

« On a l’impression que notre ministre de la Culture est complètement isolée dans l’appareil des décisions gouvernementales, estime-t-il. Et cet effet de manque de communication envoie un message plus alarmant au milieu culturel, sur l’importance que la culture a au sein de notre société. Ce qu’on veut, c’est une société riche et diversifiée culturellement, et en bonne santé, qui va perdurer et bien évoluer. […] Est-ce qu’elle existe, cette vision de la culture, au sein du gouvernement ? C’est le cri d’alarme que beaucoup d’artistes et d’organismes lancent. »