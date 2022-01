Les flâneuses

L’anti-héros du film «Un héros»

C’est sur Amazon Prime Video que vous pouvez voir Un héros, du remarquable cinéaste iranien Asghar Farhadi, oscarisé pour Une séparation et Le client. Lauréat du Grand Prix du jury au Festival de Cannes, ce film drôle et tragique, complexe et décapant, célèbre l’heureux retour au pays de celui qui avait paru moins inspiré en tournant hors du nid Le passé et Everybody Knows. On savoure les dédales de son brillant scénario et de sa mise en scène de vertige. Ici, un homme ordinaire, emprisonné pour dettes (formidable Amir Jadidi) cherche à se tirer d’affaire lors d’un congé avant de devenir le héros médiatique du jour puis un paria. Critique des médias sociaux, miroir d’une société iranienne pas si coupée de la nôtre, Un héros possède une vraie portée universelle.