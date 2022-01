La musique de Neil Young sera retirée de Spotify à sa demande, à la suite de reproches de l’artiste envers le service de diffusion en continu diffusant un balado populaire qui mettait en vedette un personnage critiqué pour avoir diffusé des informations erronées sur la COVID-19.

Dans un communiqué publié mercredi, Spotify annonce qu’il regrettait la décision de Neil Young, « mais espère le revoir bientôt ».

Il n’était pas clair au moment de publier quand sa musique sera effectivement retirée.

« J’ai réalisé que je ne pouvais pas continuer à soutenir la désinformation potentiellement mortelle de Spotify pour les mélomanes », a déclaré Neil Young dans un communiqué.

Neil Young avait publiquement demandé lundi à sa compagnie de gérance et à sa maison de disques de retirer sa musique du populaire service de diffusion en continu où il comptait plus de six millions d’auditeurs mensuels, selon sa page d’accueil Spotify.

Spotify diffuse le populaire balado « The Joe Rogan Experience », où le mois dernier le comédien a interviewé le Dr Robert Malone, un spécialiste des maladies infectieuses qui est devenu un héros dans la communauté antivaccin. Le Dr Malone a été banni de Twitter pour avoir diffusé des informations erronées sur la COVID-19 et a faussement soutenu que des millions de personnes ont été hypnotisées en leur faisant croire que les vaccins agissent pour prévenir les maladies graves.

Spotify a déclaré jeudi dans un communiqué que « nous avons mis en place des politiques de contenu détaillées et nous avons supprimé plus de 20 000 épisodes de balado liés à COVID-19 depuis le début de la pandémie ».

La déclaration n’a pas abordé le balado de Joe Rogan ni détaillé les politiques de contenu. Une porte-parole n’a pas immédiatement répondu aux questions à ce sujet.

Neil Young a déclaré que de nombreux auditeurs de Spotify entendent des informations trompeuses sur la COVID-19. Ils sont jeunes, « impressionnables et faciles à faire basculer du mauvais côté de la vérité », a-t-il affirmé.

« Ces jeunes pensent que Spotify ne présenterait jamais d’informations grossièrement non factuelles, a-t-il déclaré. Ils ont malheureusement tort. Je savais que je devais essayer de le souligner. »

Il a dit qu’il appréciait sa maison de disques, Warner Brothers, qui l’appuyait, puisque Spotify est responsable de la diffusion de 60 % de sa musique dans le monde entier. Il a dit que c’était « une énorme perte à absorber pour ma maison de disques ».

Neil Young, un audiophile, a déclaré que ses fans ont la possibilité d’écouter sa musique dans des endroits où elle sonnera mieux.