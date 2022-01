Des acteurs québécois sont récompensés en France

François Arnaud, Antoine Bertrand, Louis Morissette et Patrice Robitaille ont reçu le Prix d’interprétation masculine pour leurs rôles dans le film « Au revoir le bonheur », du réalisateur québécois Ken Scott.

Les membres du groupe, qui ont fait le voyage à cette magnifique destination de ski, étaient tout sourire pour la photo avec les autres lauréats qui tenaient fièrement leur trophée.

François Arnaud, Antoine Bertrand, Louis Morissette sont montés sur scène lors de la cérémonie de clôture de l’évènement qui se déroulait dimanche dans une salle d’environ mille places au Palais des Sports & des Congrès.

« On est extrêmement surpris que ce soit un prix de groupe. C’est touchant, surprenant. Merci beaucoup. Merci de la réception », a lancé Louis Morissette.

« Il faut évidemment remercier Ken Scott qui est le réalisateur du film », a-t-il souligné sous les applaudissements.

À ses côtés, Antoine Bertrand ne cessait de dérider la foule avec son sens de l’humour et il a aussi eu des bons mots pour le public. « Merci à tous les bénévoles, à tous les chauffeurs (applaudissements). On a été reçu comme des rois. C’est tous notre première fois aux Alpes. On comprend maintenant. On est déjà sur un projet de court métrage pour revenir (rires). »

« Merci au public d’avoir été au rendez-vous, malgré le beau temps toute la semaine (rires). Et bien franchement, vive Ken, vive le festival, puis vive le Québec », a-t-il ajouté.

« Bravo aussi à tous les films, à toutes les autres distributions. Tous les films que j’ai vus, j’ai été soufflé. J’ai ri. J’ai pleuré comme un bébé. Merci pour tout », a ajouté François Arnaud.

Le Festival de l’Alpe d’Huez est un festival international du cinéma de comédie. Il se déroulait cette année du 17 au 23 janvier.

« Au revoir le bonheur » est le sixième film de Ken Scott, qui a aussi scénarisé la comédie populaire « La Grande Séduction ».

Le film raconte l’histoire de quatre frères qui se promettent lors des funérailles de leur père de retourner une dernière fois à la maison familiale aux Îles de la Madeleine.