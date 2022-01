Les flâneurs

De mémoire d’homme

Dans le magnifique roman Morel (Cheval d’août), Maxime Raymond Bock nous fait plonger dans les souvenirs désordonnés d’un homme ordinaire des faubourgs de l’est de la ville, qui a participé à nombre de grands chantiers qui ont transformé la métropole et fait disparaître les théâtres son existence de gagne-petit. Cette fresque d’une vie anonyme et de la transformation de la métropole constitue un roman historique d’exception grâce à sa forme non linéaire qui ne nous fait jamais perdre le fil, à sa prose à la fois riche et simple et à ses images qui nous ramènent dans un Montréal oublié.