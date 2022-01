La maladie emporte le conteur Simon Gauthier

Un cancer a emporté le conteur de Sept-Îles Simon Gauthier dans la nuit de mardi à mercredi. Il avait 48 ans.

En 25 ans de carrière, cet homme de mots et de scène, auteur jeunesse à ses heures, a fait voyager ses histoires sur plusieurs continents, partageant à plusieurs reprises ses récits avec la francophonie d’Europe et d’Afrique.

Personnage singulier, décrit comme « plus grand que nature » par plusieurs et comme « notre bédéiste de la parole » par Michel Faubert, Simon Gauthier était connu pour la musicalité de son art.

Guitariste et lamiste accompli, il inventait des instruments pour traduire en sons le fruit de son imagination. Un coup d’archet sur sa scie électrique évoquait tantôt l’orage, tantôt la danse des aurores boréales de sa Côte-Nord natale. Un peu de souffle dans son « baleinophone » faisait résonner le chant des grands cétacés.

Marc Saint-Pierre, celui qui élaborait ces instruments originaux avec Simon Gauthier, pleure aujourd’hui un ami cher. « Il y a une nouvelle étoile qui brille au nord de Sept-Îles », confie-t-il.

Il se souvient d’un ami qui aimait « propager l’imaginaire » autour de lui à coups de clin d’œil malicieux. Une fois, se rappelle Marc St-Pierre, sans raison sinon celle d’embellir le quotidien des quidams, le conteur avait accroché des seaux d’eau d’érable « à 12 pieds de haut sur les mâts d’Hydro », avec une échelle et la pancarte « sirop de poteau » . « C’était sa façon », se souvient son complice de longue date, « de rendre le monde plus lumineux autour de lui ».

« De la magie partout où il allait »

Au centre d’interprétation des mammifères marins de Tadoussac, Simon Gauthier a pendant des années raconté aux enfants l’histoire des « bélugas et des bélufilles », enrobant la rigueur des sciences naturelles dans un emballage d’humour et d’imaginaire.

L’annonce de sa mort, survenue au terme d’une longue maladie, a soulevé une vague d’hommages dans le milieu artistique.

« Simon, c’est un mélange de troubadour et de mystique doté d’un humanisme immense », souligne Mathieu Lippé, un collègue conteur qui connaissait le disparu depuis une vingtaine d’années. « Il apportait de la magie partout où il allait. »

Daniel Gaudet a connu Simon Gauthier en 1992. Leur amitié, née dans l’écrin de Sept-Îles, a engendré une complicité artistique qui a duré 30 ans. « Je le revois encore pratiquer ses premiers contes aux vaches, directement dans le champ devant chez nous », écrit M. Gaudet dans un mot transmis au Devoir.

Le conteur et lui ont collaboré sur une dizaine de spectacles. « Il n’avait jamais peur d’explorer, se projetait dans cet imaginaire débordant où tous les possibles se retrouvaient », poursuit son ami. « C’était un personnage plus grand que nature qui réussissait à nous transporter dans son univers magique, qui aura consacré sa vie à son art, à partager sa vision du monde, son amour des mots et du territoire, avec autant de discipline que de folie. À rendre le monde plus beau. »

« Il va me manquer mon ami Simon du Fleuve », termine Daniel Gaudet.

M. Gauthier a vécu les dernières années de sa vie à Saint-Elie-de-Caxton. À l’été 2019, il avait incarné un « libre rêveur » sur les scènes du Québec dans le cadre de son spectacle Le vagabond céleste. Son personnage aspirait à devenir un « chasse-misère » — une mission que Simon Gauthier pourra lui-même accomplir dans la mort, sourient ses proches.

« Quelqu’un d’aussi vivant qui va de l’autre bord », dit Mathieu Lippé. « C’est sûr qu’il va aller réanimer l’au-delà ! »