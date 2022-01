La saison de «Star Académie» est encore reportée à cause de la COVID-19

Pour la deuxième fois en autant de semaines, le coronavirus force le report du lancement de la nouvelle saison de « Star Académie », à TVA.

Les producteurs avaient déjà reporté le lancement de la saison et du grand « Variété », prévu dimanche dernier, lorsque quatre des 19 aspirants candidats avaient été déclarés positifs lors de tests de dépistage de la COVID-19.

Or, on apprend mercredi que six autres aspirants à l’école du showbiz ont été par la suite déclarés positifs à la COVID-19. TVA, Québecor Contenu et Production Déferlantes indiquent qu’en vertu des directives de la Santé publique, les candidats infectés doivent s’isoler pendant 10 jours.

La nouvelle saison débutera donc le dimanche 30 janvier, si tout va bien. Mais les producteurs estiment maintenant que compte tenu de la période d’isolement et du nombre de candidats qui auront effectivement contracté la COVID-19, « il est peu probable » que la saison soit encore reportée.

La production soutient que les aspirants académiciens, « tous adéquatement protégés », avaient été placés en isolement à l’hôtel à compter du 3 janvier.

Des tests antigéniques ont été réalisés à leur arrivée, puis les candidats ont subi des tests toutes les 48 heures jusqu’au 12 janvier, et tous les jours par la suite, indique-t-on. La production assure qu’elle a même utilisé des tests PCR, plus précis.

« Depuis la semaine dernière, avec l’apparition des premiers cas positifs, les 19 candidats du premier Variété ont été placés en isolement complet, indique la production dans un communiqué. Afin de s’assurer de leur bien-être physique et mental, toutes les ressources nécessaires sont déployées auprès d’eux. Ils ont notamment accès à des spécialistes, dont une psychologue et un ORL » (oto-rhino-laryngologiste).

L’émission Big Brother Célébrités, diffusée sur Noovo, compte aussi de nouvelles contaminations, a annoncé la production mercredi, sans en préciser le nombre. En début de semaine, deux participants avaient déjà été déclarés positifs à la COVID-19.

« Ils sont en isolation dans un espace aménagé dans la maison spécialement pour le confinement […] et se portent tous bien », précise-t-on. Les candidats contaminés ont décidé de rester ensemble pendant leur quarantaine plutôt que de se retrouver isoler à l’extérieur de la maison où se déroule le tournage de l’émission. « Les célébrités habitant la maison de Big Brother sont considérées, par l’expert agréé en santé et sécurité au travail (CNESST), comme faisant partie d’une bulle familiale, étant isolée et entre eux depuis le début des tournages », précise la production.

Avec Annabelle Caillou