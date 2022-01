Les prix Écrans canadiens spéciaux dévoilent ses lauréats

L’Académie canadienne du cinéma et de la télévision a annoncé les gagnants de ses prix spéciaux, un précurseur de la fête annuelle d’une semaine récompensant le meilleur de la télévision et du cinéma canadiens.

Maitreyi Ramakrishnan, la jeune vedette de la comédie de Netflix Never Have I Ever, recevra le prix Radius pour avoir « rayonné à l’international », tandis que Bob Cole recevra un prix pour l’ensemble de ses réalisations.

L’ancien animateur de la CBC et personnalité médiatique inuk Rassi Nashalik recevra le prix Gordon Sinclair du journalisme parlé, tandis que les directeurs de production Vince Commisso de 9 Story Media Group et John Galway de Corrib Entertainment seront reconnus pour leur impact sur la croissance de l’industrie canadienne des médias.

Cette année, le prix de l’agent.e de changement est décerné à des personnes dans les médias qui ont attiré l’attention sur le racisme systémique et ont fait la promotion de l’équité et de l’inclusion. Les gagnantes sont l’animatrice et productrice de TSN Kayla Grey, l’animatrice et dramaturge de CBC Amanda Parris et Kathleen Newman-Bremang, directrice adjointe de Unbothered, la communauté en ligne de Refinery29 pour les femmes noires.

Les nommés pour les Prix Écrans canadiens seront annoncés le 15 février, et les prix seront remis pendant la Semaine du Canada à l’écran, du 4 au 10 avril.