Un printemps multiplateforme sur le front du jeu

Notre nouveau printemps confiné se jouera cette fois sur toutes les plateformes, sans discrimination. Des PlayStation de Sony aux Xbox de Microsoft, en passant par la Nintendo Switch et même le PC, il y en aura pour tous les goûts avec des sorties fort attendues, peu importe sa manette préférée.

Commencera-t-on la saison par un « bang » ou par un flop ? On le saura bien assez vite le 20 janvier à la sortie de Tom Clancy’s Rainbow Six: Extraction. Dans cette expérience coopérative, les soldats colorés de la franchise Rainbow Six d’Ubisoft feront face à une invasion extraterrestre. On n’a pas de grandes attentes, mais on reste ouverts à être impressionnés.

Le lendemain sortira cependant le très, très attendu Elden Ringde FromSoftware, dans lequel on fonde de grands espoirs. Le studio derrière Dark Souls tentera d’adapter son gameplayhostile à un monde ouvert pour la première fois. L’auteur de Game of Thrones, George R. R. Martin, signe la création de ce tout nouvel univers.

Parlant d’adaptation, l’excellente série de jeux de planche à roulettes en 2D OlliOlli passera, elle, à la 3D dans OlliOlli World, le 8 février.

Le 17 février arrivera le nouveau jeu de combat de SNK, The King of Fighters XV. S’inspirant de l’excellent Guilty Gear: Strive, le studio japonais utilisera un système de combat en ligne « roll back », nouvel essentiel en temps de pandémie.

Et pour les amateurs de roguelike ? Les fans de jeux de combat devraient trouver leur compte avec Sifu, le 22 février. On y incarne un étudiant en kung-fu qui entreprend une vendetta contre ceux qui ont assassiné sa famille. Grâce à un talisman magique, la mort ne sera plus permanente, mais elle nous coûtera quelques années de notre vie chaque fois.

Du côté des jeux de rôle, les irréductibles amateurs du jeu-service Destiny 2 pourront découvrir la nouvelle expansion The Witch Queenle 22 février. On y promet une nouvelle campagne et de nouvelles armes mêlant science-fiction et fantastique. On attend le même jour Monark, un jeu de rôle japonais qui se déroule dans une école secondaire, à la manière d’un Persona.

Pour ceux qui sont à la recherche d’excitation, le thriller psychologique Martha Is Deadarrivera le 24 février. Et pour un autre genre de fébrilité, sur le bitume cette fois, Codemasters ripostera au Forza Horizon 5 de Microsoft avec GRDI:Legendsle 25 février.

Les exclusivités sur console

Sony et Nintendo n’ont cependant pas dit leur dernier mot : quelques grosses exclusivités sont au menu ce printemps.

Après l’énorme succès remporté par Horizon Zero Dawn (2017), pas étonnant que Guerrilla Games et Sony aient voulu continuer l’aventure d’Aloy avec Horizon Forbidden West. Dès le 18 février, sur PlayStation 4 et 5, on incarnera à nouveau la jeune chasseresse de la tribu Nora dans son aventure vers l’ouest pour enquêter sur une nouvelle source de danger qui menace le monde.

Et pour les quelques-uns qui ont réussi à se dénicher une PlayStation 5 : la nouvelle entrée dans la légendaire série de simulateurs de course Gran Turismo 7 sortira en mars 2022.

Du côté de la Nintendo Switch, on retient notre souffle pourPokémon Legends:Arceus, prévu pour le28 janvier. Le géant du jeu vidéo tentait de préparer le terrain pour un retour à la région Sinnoh avec les très maladroits Brilliand Diamond et Shining Pearl l’année dernière. Espérons que cette nouvelle expérience en monde ouvert saura casser le moule.



Seulement sur PC Du côté des exclusivités PC, notre attention a été attirée par le récit immersif que promet Know by Heart, dont la sortie est prévue pour le 10 février. Dans une petite ville russe encore marquée par l’ère soviétique, des amis d’enfance se retrouvent après une longue séparation. Ils se remémorent de vieux souvenirs et ravivent leur amitié, au moment où la ville traverse sa propre crise.