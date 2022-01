Bataille juridique entre un ancien couple d’Occupation double

Visé par des allégations de violence conjugale sur les réseaux sociaux, l’ancien participant d’Occupation double et coanimateur du populaire podcast Sans filtre, Pascal-Hugo Caron-Cantin, et sa compagnie Studio SF, poursuit en diffamation son ex-conjointe l’influenceuse Jessie Nadeau pour 205 000 $.

Pascal-Hugo Caron-Cantin et Jessie Nadeau, mieux connus comme PH et Jessie, ont tous deux participé à l’édition 2017 de la populaire téléréalité. Leur relation amoureuse s’est poursuivie après l’émission et ils ont également développé une relation professionnelle en lançant la marque de livres de cuisine et de plats congelés Végane, mais pas plate. Le couple a annoncé sa séparation deux ans plus tard, en mars 2020.

Le 17 décembre dernier, dans la foulée du procès de l’ex conjoint de l’influenceuse Elisabeth Rioux, Jessie Nadeau a publié sur son compte Instagram suivi par 176 000 ainsi que sur Tik Tok et YouTube une vidéo dans laquelle elle parle de la violence conjugale verbale, psychologique et physique qu’elle aurait vécue avec son ex-conjoint, sans jamais le nommer. « On dirait qu’il arrivait tout le temps quelque chose, mais c’était tout le temps de ma faute. […] Tu m’en voulais terriblement, tu me l’as fait sentir, comprendre, entendre, tu as été fier de dire à tout le monde que tu ne m’avais pas frappée, que tu n’avais pas été violent physiquement. Mais tu as été violent physiquement. Dans la violence conjugale, il n’y a pas juste de la violence physique, de toute façon. »

« En aucun temps [M. Caron-Cantin] n’a fait preuve de violence conjugale. En réalité, ces propos ont été prononcés dans un contexte de dénonciations multiples de la part de [Mme Nadeau], et ce, uniquement pour attirer l’attention de son public et nuire à [PH] », peut-on lire dans la requête déposée cette semaine.

M. Caron-Cantin dit avoir envoyé une mise en demeure pour qu’elle enlève sa vidéo, se rétracte et s’excuse mais à ce jour elle est toujours présente sur les différentes plateformes de Mme Nadeau.

Coanimateur du podcast Sans filtre, l’homme de 31 ans est suivi par 109 000 abonnés Instagram. Il soutient que la publication de la vidéo, visionnée 110 000 fois sur YouTube a porté atteinte à sa réputation.

M. Cantin-Caron et Mme Nadeau n’ont pas souhaité commenter la poursuite.

Des pertes financières

Bien qu’il ne soit pas identifié dans la vidéo, M. Cantin-Caron avance avoir été forcé de commenter publiquement les allégations de Jessie Nadeau sur les réseaux sociaux car il se serait fait interpeller sur les réseaux sociaux par des abonnés pour donner sa version des faits. Des commanditaires auraient également suspendu leur partenariat en raison des allégations de Mme Nadeau. Il souligne que Studio SF a perdu son contrat avec Oxio, le principal annonceur de sa chaîne YouTube. M. Caron-Cantin réclame une somme de 175 000 $ pour les dommages subis en plus 30 000 $ pour Studio SF. Il demande également une lettre de rétractation et d’excuses qui devra être publiée par Jessie Nadeau sur Instagram et Tik Tok.

Limites des réseaux sociaux

La bataille juridique qui attend l’ex-couple est emblématique de ce qui attend les influenceurs qui utilisent leurs plateformes pour dénoncer ou témoigner de certaines expériences selon la juriste Rachel Chagnon.

Sans commenter le cas présent, elle rappelle que « la diffamation ça peut aussi être des propos vrais mais rendus publics pour des raisons malicieuses ou qui ne seraient pas d’intérêt public ».

Devenu d’importants lieux de dénonciations, la professeure de droit à l’UQAM et chercheuse à l’Institut de recherches et d’études féministes, souligne qu’ils ont certaines limites. « J’ai l’impression que c’est ce qu’on voit [avec Mme Nadeau] c’est ce qui peut attendre les dénonciatrices un peu connues […] Les personnes qui dénoncent qui jouissent d’un certain capital social et économique sont à risque de se faire poursuivre surtout si elles dénoncent d’autres personnes ayant ce même capital » « L’image est une mesure monnayable importante aujourd’hui et c’est devenu le principal actif de plusieurs personnes […] Ces gens-là sont plus connus que les politiciens chez une génération ».

Mme Chagnon met en garde contre le recours aux préjugés dans ce type de poursuite. Pascal-Hugo note notamment dans sa requête que Jessie Nadeau avait elle-même publié un message où elle soulignait qu’ils se séparaient dans le respect. « Je remarque qu’on a recours à plusieurs préjugés face aux femmes victimes de violence conjugale, alors qu’on le sait que pour une victime ce n’est pas simple de couper les liens avec son partenaire », conclut-elle.

Jessie Nadeau poursuit son ex-conjointe

Dans sa poursuite, M. Cantin-Caron allègue qu’il n’est pas le seul à être visé par des allégations de Jessie Nadeau. Il fait notamment mention de Marie Gagné, qui a été en couple avec Mme Nadeau en 2021. « [Mme Nadeau] lui a aussi reproché de lui avoir fait craindre pour sa sécurité et d’avoir fait preuve de violence à son égard », dit-il. Rejointe au téléphone, Marie Gagné a confirmé avoir partagé cette information avec lui. Elle nie cependant toutes les allégations contenues dans la poursuite en diffamation déposée contre elle par Jessie Nadeau en septembre 2021. Mme Nadeau lui réclame la somme de 21 827,97 $, lui reprochant de propager des propos mensongers à son égard « en discréditant notamment son historique de violence conjugale ».

Mme Nadeau allègue également avoir perdu à cause de son ex-conjointe le premier rôle dans un long-métrage, Le purgatoire des intimes réalisé par Philippe Cormier dans lequel on retrouve en vedette Sonia Vachon, Mélissa Bédard, Brigitte Lafleur, Anne Casabonne et Normand D’Amour.

Le 16 juillet dernier, soit le jour où une ordonnance provisoire enjoignant Mme Gagné à ne plus communiquer avec Mme Nadeau est accordée par le juge au dossier, le réalisateur a annoncé à Mme Nadeau que son contrat était résilié. « Quelques jours suivant la rupture amoureuse des parties, la demanderesse constate que la défenderesse publie des vidéos en compagnie de M. Cormier », est-il indiqué dans la poursuite.