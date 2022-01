Molière a 400 ans, et la langue toujours déliée

Que le français soit surnommé « langue de Molière » est une reconnaissance du talent d’un auteur classique parmi les classiques, et agile dans le maniement de tous les registres. Une empreinte qui n’est pas proche de s’estomper, alors que des lycéens de la génération TikTok qui se frottent aux pièces du dramaturge, dont on fête cette semaine le 400e anniversaire de naissance, le décrètent « super fun » et criant d’« actualité » à l’ère #MoiAussi.

Dans le studio de l’Espace Cardin à Paris, une dizaine d’élèves du prestigieux lycée Montaigne répétaient en décembre des extraits de trois pièces de Jean-Baptiste Poquelin, pour l’anniversaire de sa naissance célébré le 15 janvier. « Chez vous, le mariage est fâcheux et pénible et vos discours en font une image terrible », déclame Zélie Henock, 17 ans. Elle joue Agnès, l’héroïne de L’école des femmes cherchant à se libérer de l’emprise d’Arnolphe qui l’a élevée cloîtrée dans la plus grande ignorance pour faire d’elle une épouse soumise.

La pièce créée en 1662, dont l’objectif premier est de faire rire, est considérée comme un plaidoyer de Molière en faveur de la jeunesse, mais aussi par certains pour l’éducation des femmes. L’œuvre « a absolument sa place » dans la société d’aujourd’hui, affirme à l’AFP Zélie qui, comme ses camarades de terminale, est inscrite en spécialité théâtre.

Rôles féminins forts

« La parole se libère par rapport aux violences [faites aux femmes]. On est assez bien formés sur ces sujets avec les réseaux sociaux et l’actualité », ajoute-t-elle. L’adolescente retrouve des échos dans la société d’aujourd’hui, où « on est presque tous confrontés d’une manière ou d’une autre à une sorte d’abus psychologique ou même physique ».

La mise en scène de Sandra Faure, une comédienne du Théâtre de la Ville, qui est partenaire du lycée dans l’enseignement du théâtre, met en relief l’autorité d’Arnolphe, interprété par Samuel Dupuis, 17 ans, qui fait semblant de malmener physiquement Agnès quand il découvre qu’elle est amoureuse du jeune Horace. Pour Samuel, les époques et les situations ont beau être différentes, « les liens se font hyper facilement avec la vie qu’on peut avoir aujourd’hui ».

Eliette Pernot, chemise blanche et pantalon noir, a choisi d’interpréter Tartuffe, face à Hannah Bendel, en robe à paillettes et talons, qui joue Elmire cherchant à convaincre son mari Orgon de l’hypocrisie du faux dévot. Durant la célèbre scène où Elmire démasque Tartuffe qui veut la séduire, Eliette met sa tête entre les jambes de Hannah. La professeure les met à l’aise : « Ça va ? Je sais que c’est difficile » ; les deux filles rient, et l’ambiance est bon enfant.

Hannah dit avoir été « énormément touchée » par la scène qui lui évoque les « victimes d’agressions et de harcèlement sexuel ».

Pour elle, « Molière a fait beaucoup de personnages très modernes et a imaginé des rôles qui auraient un impact tellement fort plus tard ».

L’esprit français

« C’est depuis le XIXe siècle qu’on dit “langue de Molière”. On a inventé une tradition ininterrompue de l’esprit français, depuis les Gaulois, en passant par Rabelais, jusqu’à lui. Et au XVIIIe s’impose cette idée, autour de La Fontaine, Boileau, Racine et Molière, d’une génération de classiques », explique Georges Forestier, professeur de lettres.

Qu’a apporté ce génie de la comédie au français tel que nous le connaissons ? « Qu’il touche un public très large, encore aujourd’hui, fait de Molière un passeur d’une langue qui est partie intégrante de notre patrimoine », estime Céline Paringaux, agrégée de lettres.

« Mais s’il est une incarnation de la langue classique, en réalité la langue de ses pièces est extrêmement riche et s’écarte volontiers des normes en train de s’établir à son époque. On le voit dans Les femmes savantes : le personnage qui porte le bon sens est Martine, celle qui écorche le français du grand grammairien Vaugelas, celle qui fait des fautes partout », ajoute-t-elle.

Molière n’a pas eu son pareil pour s’adresser à tous les publics, populaire dans des tournées partout en France, de Carcassonne à Grenoble et à Rouen, ou royal à la cour de Versailles. Son français est compris et fait rire dans toutes les couches de la société.

« Malgré les trois siècles et demi qui nous séparent de lui, il nous paraît contemporain. C’est un bricoleur de génie qui n’a jamais envisagé de devenir un classique. Il avait le talent pour épingler les snobs, les ambitieux, les hypocrites… Et nous en connaissons toujours ! » selon Georges Forestier, biographe du plus célèbre des hommes de théâtre français.

Pour Martial Poirson, « Molière ignorait son génie : il était en train de l’inventer. Le caractère inoxydable de sa langue le distingue. Racine est complexe. Corneille peut paraître très vieillot. Molière reste vivace ».