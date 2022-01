«Legend Bowl» s’inscrit dans la lignée des jeux de football légendaires

Au premier coup d’œil, Legend Bowl semble être une sorte d’hommage nostalgique aux jeux de football du passé, tel le légendaire Tecmo Super Bowl (1991). Ce projet de passion du studio Super Pixel Games est toutefois bien plus qu’une pâle copie des succès d’antan. Il se démarque par son gameplay de type « simularcade », sa profondeur et ses options de personnalisation.

Avec les années, les jeux de sport ont évolué vers des niveaux de réalisme toujours plus élevés, que ce soit sur le plan du graphisme, des animations et des mécaniques de jeu. Dans le monde du football, c’est la franchise Madden d’EA qui domine le marché, et ce, sans réelle concurrence, mais avec des résultats qui laissent, année après année, des amateurs insatisfaits. Avec sa présentation en pixel art aux allures de caricature et son gameplay hybride, Legend Bowl apparaît donc comme une nouveauté dont le succès est loin d’être acquis.

Sa première force est son solide mélange de look rétro et de jeu de football intelligent. D’un côté, l’action sur le terrain, le mouvement des joueurs et l’esthétique générale nous font revivre notre jeunesse devant la SNES et la Sega Genesis. De l’autre, les mécaniques de jeu et l’exécution en général correspondent davantage aux attentes qu’on a envers un jeu de simulation.

Chaque joueur a différents niveaux de compétences et d’athlétisme. La différence que procure une ligne offensive talentueuse, un quart-arrière précis ou un porteur de ballon rapide est ressentie à chaque remise en jeu. Pour espérer battre une équipe mieux nantie en talent que la nôtre, nos décisions se doivent d’être intelligentes et notre plan de match, solide. Le sort d’un match n’est jamais laissé au hasard.

Ses commandes, bien que simples et intuitives, offrent un éventail impressionnant de manœuvres et de mouvements. Un joueur en possession du ballon, par exemple, peut exécuter des feintes, plonger, sauter par-dessus un obstacle ou bloquer un placage avec son bras.

Une autre force de Legend Bowl est qu’il est modifiable de A à Z. Il propose d’emblée une ligue fictive que l’on peut apprécier telle quelle, mais celle-ci peut être entièrement personnalisée, autant les joueurs (leur nom, leur apparence et leurs attributs) que les équipes (leur nom, leur ville et leurs uniformes). Il existe même un mod facile à installer qui reproduit la NFL.

Pour le moment, les principaux modes de jeu offerts sont le match d’exhibition, le tournoi ou un mode saison, avec une gestion complète des effectifs et une quantité incroyable de statistiques agrégées. Le grand absent est le mode franchise, que la plupart des joueurs tiennent aujourd’hui pour acquis. On se sent mal de le lui reprocher, puisque Super Pixel Games est en fait un seul homme qui travaille d’arrache-pied. Selon le développeur, Legend Bowl est en cours d’adaptation pour les consoles et, ce faisant, aucun ajout significatif n’est prévu pour les mois à venir.

Autant on sent que l’ajout d’un mode franchise pourrait faire exploser sa popularité, autant il est évident qu’on devra s’armer de patience. Cela dit, ça ne nous empêche pas de le recommander.

Legend Bowl ★★★★ 1/2 Développé et publié par Super Pixel Games. Offert sur PC (Steam).