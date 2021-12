Betty White décède quelques jours avant son 100e anniversaire

L’actrice Betty White, icône de la télévision américaine et star de la série « Les Craquantes », est décédée quelques jours avant son 100e anniversaire, ont annoncé vendredi des médias américains citant son agent.

« Même si Betty allait avoir 100 ans, je croyais qu’elle vivrait pour toujours », a déclaré au magazine People son agent Jeff Witjas. « Je ne pense pas qu’elle avait peur de mourir, parce qu’elle a toujours voulu être avec son mari bien-aimé Allen Ludden. Elle pensait qu’elle serait à nouveau à ses côtés », a-t-il dit. L’acteur s’était pour sa part éteint en 1981.

Betty White, une des actrices les plus aimées du public américain, a connu de multiples honneurs au cours de sa carrière à la longévité exceptionnelle.

Plusieurs fois récompensée aux Emmy Awards, elle est apparue pour la première fois à la télévision en 1949.

Dans « Les Craquantes », elle interprétait la maladroite et souvent naïve Rose Nylund, le pendant des personnages plus sophistiqués interprétés par Bea Arthur, Rue McClanahan et Estelle Getty. Elle avait prêté sa voix à un personnage de « Toy Story 4 » en 2019, et était apparue dans la série « Amour, Gloire et Beauté ».

Née le 17 janvier 1922 à Chicago, elle fut l’une des premières femmes productrices de la série « Life with Elizabeth », dans laquelle elle jouait également, dans les années 1950.

« C’est incroyable que je sois toujours dans ce métier, et que vous me supportiez encore ! », avait déclaré l’actrice à la cérémonie des Emmy Awards en 2018.

Betty White était « une dame charmante », a déclaré le président Joe Biden, interrogé sur sa mort. « Qui n’aimait pas Betty White ? », a réagi sa femme Jill Biden.

L’actrice aurait eu 100 ans le 17 janvier. « Mon 100e anniversaire… Je n’arrive pas à croire qu’il arrive », avait-elle tweeté mardi, partageant une interview réalisée à cette occasion.