Pluie d’hommages pour Jean-Marc Vallée

Les hommages se sont multipliés lundi à la suite de l’annonce du décès du cinéaste Jean-Marc Vallée, tant ici au Québec, où C.R.A.Z.Y a été érigé au rang de classique du cinéma, qu’à Hollywood, où il a réussi à faire ses marques ces dernières années.

Pierre Even, qui a coproduit C.R.A.Z.Y, croit d’ailleurs que l’on se souviendra de lui comme l’un de ceux, avec Denis Villeneuve, qui auront ouvert la voie à d’autres réalisateurs québécois aux États-Unis.

« Les agents américains, les grands studios, les producteurs nous appelaient après C.R.A.Z.Y pour savoir qui allait être le prochain Jean-Marc Vallée. Ils savaient que ça allait venir du Québec. Il y a vraiment eu une émulation. Et Jean-Marc a beaucoup contribué à ça, car il était très généreux de son temps envers les jeunes réalisateurs », se remémore Pierre Even, sous le choc après avoir appris le décès subit de son complice.

Ensemble, ils auront accouché de C.R.A.Z.Y, mais également de Café de flore en 2011. Deux longs-métrages dans lesquels la musique occupait un rôle de premier plan. Grand mélomane, Jean-Marc Vallée écrivait même ses scénarios en pensant à la chanson qui allait jouer dans le film. Un style reconnaissable entre tous, qui continuera d’inspirer des réalisateurs d’ici comme d’ailleurs, prédit Pierre Even.

« Jean-Marc, c’est un essaim de créateurs, qui ont travaillé avec lui et qui ont beaucoup appris auprès de lui, souligne-t-il. Dans 10-15 ans, il y a encore des gens qui vont dire qu’ils ont travaillé avec Jean-Marc Vallée. C’était quelqu’un de très généreux, d’une très grande humilité. Il s’intéressait vraiment aux autres et ça se sentait dans ses films. Ça, ça va rester et ça va me manquer. »

Hommages d’Hollywood

Le producteur se souviendra aussi de Jean-Marc Vallée comme d’un réalisateur exigeant et perfectionniste. Le tournage de C.R.A.Z.Y n’avait d’ailleurs pas été de tout repos, alors que le cinéaste était déterminé à faire un chef-d’oeuvre qui allait rejoindre un grand public et marquer les esprits. Pari réussi en fin de compte.

« Il se mettait une pression immense. Il disait que ça allait être son dernier film. Et moi, je lui répondais qu’il était beaucoup trop talentueux que ce soit son dernier film », raconte avec nostalgie Pierre Even.

À la fin, c’est lui qui a eu raison. Jean-Marc Vallée a continué de tourner aux États-Unis. Avec Dallas Buyers Club en 2013, il est devenu le premier réalisateur québécois à se trouver en nomination pour l’Oscar du meilleur film. Suivra l’année suivante Wild, qui sera également salué par la critique.

« Mon coeur est brisé. Mon ami. Je t’aime », a écrit sur Twitter Reese Witherspoon, la vedette de ce film, après avoir appris le décès du réalisateur de 58 ans.

Sur les réseaux sociaux, une vague d’hommage a déferlé au cours de la journée. « Hey vieux, qu’est-ce qui t’a pris de partir si tôt ? Je t’aime mon ami », a réagi le réalisateur Denis Villeneuve, désormais le seul Québécois à jouir d’une telle notoriété à Hollywood.

Le premier ministre du Québec, François Legault, a également réagi au décès de Jean-Marc Vallée, vantant sa grande gentillesse et ses qualités de cinéaste, de « C.R.A.Z.Y à Big little lies », série à grand succès mettant en vedette Nicole Kidman qu’il avait réalisée dernièrement.