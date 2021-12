Miracle des miracles, un conte de Noël de Caroline Dawson

C’était un 25 décembre de pleine lune, elle venait de descendre de l’avion avec sa famille dans une Montréal de carte postale enneigée. Après avoir affronté des douaniers à l’œil vigilant, tous s’affairaient nerveusement aux valises. Ils s’occupaient de ranger les papiers en tentant de comprendre comment devenir des exilés dans ce bout de pays où la langue leur était incompréhensible. Tout le monde parlait en même temps, gesticulant leur appréhension à coups de brusqueries et de cris. Agacée par cette tempête de mots, la petite Caro s’éloigna des siens pour se planter dehors, dans les murmures étouffés de cette ville refuge.

C’est peut-être parce qu’elle la voyait en vrai pour la première fois, mais il lui semblait que la neige prenait son temps en tombant. C’était une neige majestueuse, de celle qui appelle aux forts, aux anges et aux bonhommes peuplant les cours et les parcs. La petite Caro qui ne connaissait rien de tout cela fit alors ce que tous les enfants auraient fait à sa place : elle pencha la tête vers l’arrière, ouvrit grand la bouche et avala le plus de flocons touffus possible. Elle ne savait pas que ce faisant, la magie opérerait.

Fée Noëlle apparut devant la fillette avant même que les flocons n’aient eu le temps de fondre sur sa langue avide. La petite Caro, qui avait l’habitude de prier le petit Jésus, la Vierge Marie ou n’importe quelle sainte d’Amérique latine, n’en crut pas ses grands yeux noirs. Elle pensa d’abord que la fatigue de ce périple d’un bout à l’autre du continent la faisait halluciner. Elle cligna deux trois fois et quand elle rouvrit ses paupières, une fée s’obstinait à scintiller devant elle.

— Allô ! J’ai pas ben l’temps pour ton incrédulité. Faut qu’tu fasses ton choix, ça presse.

La petite Caro n’était pas très impressionnée par la familiarité de la fée. Dans son pays, on se serait présentée avec tambours et trompettes en prenant des nouvelles de la famille, de l’école, des voisins, du prix du pain et de la politique dictatoriale en place. Il ne lui est pas venu l’idée de s’étonner du fait qu’elle comprenait magiquement le français de la fée ; après tout, le père Noël avait trouvé le moyen de venir lui porter une Barbie dans l’avion, on n’était pas à un miracle près.

Il fallait que ce soit le 25 décembre, la pleine lune et une neige magnifique pour que Fée Noëlle apparaisse devant une enfant aux lisières d’une nouvelle vie. Mais pas n’importe quelle enfant, une fillette au cœur alourdi, aux souvenirs endoloris et aux yeux gourmands. Elle se planquait devant l’élue pour lui proposer deux destinées. L’enfant ne pouvait faire qu’un choix et oublierait ensuite la fée jusqu’au jour final de sa vie, où elle reviendrait la chercher.

Le choix était cruel, comme tous ceux qui importent : une longue vie ordinaire sans histoires avec une mort soudaine dans son sommeil ou bien une courte vie effervescente avec une mort longue et souffrante.

— Alors gamine, que préfères-tu ?

Entre frayeur et emballement, la petite Caro ne demeura pas longtemps pensive. Le ballet des flocons de neige l’avait choisie elle, la petite réfugiée aux cheveux en broussaille et le cœur plein d’accrocs ; il n’y avait pas de temps pour les hésitations. La douleur ne lui faisait pas peur, elle avait compris que la vie la comportait toujours déjà. Elle venait d’une lignée de ventres qui ont froid, où les femmes se taisent, se prosternent et vivent entre parenthèses. Pour couper le fil qui les garde toutes muettes ou translucides, la petite Caro choisit le tumulte et le mouvement, même si ce n’était que pour un bref instant.

Sa vie ne déçut pas. Elle eut les amies nombreuses et précieuses, qui élèvent et ricanent. Elle put exercer le plus beau des métiers, celui de parler à la jeunesse qui se forme. Elle apprit plusieurs langues, voyagea partout et finit par dire oui au plus doux des garçons, un géant venu d’ailleurs avec des yeux vert-de-gris. On lui donna la garde des enfants les plus lumineux, elle ne devait que les maintenir en vie, tout le reste elle l’apprenait d’eux. De son cœur jadis rabougri sortit un livre qui la fit autrice et elle se délecta de toutes les expériences qui dentelaient son parcours.

Bien sûr, elle fit quelques choix, mais la vérité est que la fée avait mis la table pour une destinée mémorable. La petite Caro s’engagea dans toutes sortes de causes, et si chaque Noël elle apportait pain, thé et sucre à ceux qui avaient moins, c’était parce qu’elle savait que sa propre vie était emprunt et que son cœur logeait du côté des gueux.

Quand la souffrance frappa à sa porte, tous furent surpris. Lorsque la mort s’assit tout proche, on cria à l’injustice : comment une fin abrupte et chagrine osait donner la réplique à des années de vie allègre ?

Fée Noëlle revint à la pleine lune. C’était le 24 décembre ; la petite Caro était au centre de ses proches qui devinaient la fin voisine. Tous pleuraient, et bien qu’on ne puisse jamais étancher les larmes des autres, on peut prononcer des mots baumes qui réparent les chagrins. Alors elle dit merci, mille mercis aux siens.

Merci à ses parents, merci à son grand frère d’avoir tout sacrifié, ravalé la poussière des noirceurs pour qu’elle puisse briller sous leur lune. Elle remercia son petit frère d’avoir brodé avec elle les fils des années et chacune des mailles de l’amitié la plus féconde. Ses amies d’avoir formé des cercles où la souffrance fut nommée et réconfortée. Les livres, ses compagnons de solitude, en lui racontant l’incroyable diversité de ce que nous sommes, nous, les humains. Ses camarades de lutte et ses étudiants d’avoir fait advenir des suites du monde en dansant sur des volcans. Son compagnon de lui avoir montré que si l’amour est une action, c’est celle de tendre la main dans le bonheur, le froid, la peur, mais aussi quand on s’égare en chemin. Ses enfants, à qui elle aurait voulu faire comprendre que, par qui ils sont, leur seule présence rend le monde plus beau.

Ses proches demeuraient dépités : comment ne pas être en colère contre une vie écourtée par une mort lente ? La petite Caro sourit. La maladie est toujours solitude, mais elle s’était liée à assez d’humains pour estomper les grandes tristesses.

— Il ne faut pas sous-estimer la chance d’avoir un moment où déposer les adieux, dire les mercis à ceux et celles que l’on a aimés et qui en retour, miracle des miracles, nous ont aussi aimés.

La petite fée venue la récupérer en eut les larmes aux yeux, elle qui n’avait jamais pleuré. Elle resta si longtemps à regarder la neige tomber que le moment lui fila entre les doigts. Elle repartit bredouille le 25 décembre et fut occupée à guider des enfants abîmés. Une journée dévorait la suivante si bien qu’au final, elle ne revint chercher la petite Caro que beaucoup d’hivers plus tard, longtemps après ce soir éploré.

Durant ce temps, les humains inventèrent une nouvelle tradition.

Chaque Noël, nous allions porter du pain, du thé et du sucre à celles dont les ventres avaient froid, à ceux qui prenaient refuge. Puis, nous nous rassemblions pour regarder la neige tomber, après avoir eu la chance de dire adieu, de dire merci à ceux et celles que l’on a aimés et qui en retour, miracle des miracles, nous ont aussi aimés.

L’autrice Née au Chili, en 1979, Caroline Dawson est arrivée à Montréal à l’âge de 7 ans. Sociologue, professeure et blogueuse engagée, elle est coorganisatrice du Festival de littérature jeunesse de Montréal. Finaliste au Prix littéraire des collégiens et au Prix des libraires du Québec, son premier livre, Là où je me terre, paru aux Éditions du remue-ménage en 2020, explore l’exil à travers les dilemmes qui surviennent quand il s’agit d’embrasser une nouvelle culture sans pour autant renier ses origines. Connaissant une trajectoire spectaculaire, ce roman figure sur la liste des livres les plus empruntés à la Grande Bibliothèque en 2021.