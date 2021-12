Les artistes attendent avec impatience la nouvelle prestation

Trois jours après la fermeture des salles de spectacle, des artistes et d’autres travailleurs autonomes de l’industrie saluent la volonté d’Ottawa de distribuer le plus rapidement possible la nouvelle prestation de 300 $ par semaine offerte aux personnes qui ont perdu leurs contrats à cause du confinement. Quelques questions restent toutefois en suspens.

Viviane Morin, présidente de l’Association des professionnels des arts de la scène du Québec, apprécie la diligence d’Ottawa à agir. Elle fait toutefois part d’une réserve après avoir pris connaissance des détails du nouveau programme.

C’est que pour toucher la Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (PCTCC), les travailleurs devront notamment démontrer qu’ils ont perdu plus de 50 % de leurs revenus à cause du confinement. Or, pour les artistes dont les revenus varient énormément d’un mois à l’autre, la paperasse entourant cette aide d’urgence pourrait s’avérer un véritable casse-tête.

« C’était la même chose avec la PCRE [la Prestation canadienne de la relance économique]. Certains artistes avaient même décidé de ne pas la toucher, parce qu’ils se sont engouffrés dans des dédales administratifs. Même les fiscalistes n’étaient pas d’accord entre eux sur le revenu duquel il fallait tenir compte pour savoir si oui ou non une personne était admissible », explique Viviane Morin.

Aide insuffisante

Moins généreuse que la Prestation canadienne d’urgence (PCU), proposée au début de la pandémie, la PCTCC répond au même besoin, dans le contexte où plusieurs activités économiques seront mises à l’arrêt dans les prochaines semaines en raison de la fulgurante montée des cas de COVID-19 au pays. Selon ce qui a été annoncé mercredi par la ministre des Finances, Chrystia Freeland, ce soutien financier sera offert, si nécessaire, au moins jusqu’en mai 2022.

Le président de la Guilde des musiciens et des musiciennes du Québec, Luc Fortin, se réjouit qu’une telle initiative soit mise en place aussi rapidement. Selon lui, le montant hebdomadaire de 300 $ est loin d’être une dépense exagérée pour le gouvernement, même s’il reconnaît que certains artistes qui encaisseront ce chèque auraient probablement touché un revenu moindre dans les prochains mois s’il n’y avait pas eu de semi-confinement.

Sauf que « beaucoup d’artistes gagnaient beaucoup plus que 300 $ par semaine. Trois cents dollars, ce n’est vraiment pas beaucoup pour tout payer », souligne M. Fortin pour illustrer l’importance vitale de cette nouvelle prestation.

Même que selon lui, la PCTCC ne sera pas suffisante pour épauler les artistes de la scène durant la dure période qui s’annonce. D’autres programmes d’aide existent déjà, ceux-là administrés par Québec, plus précisément par la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) ou encore la Fondation des artistes.

Au cabinet de la ministre de la Culture, Nathalie Roy, on indique avoir ces jours-ci des discussions sur une bonification éventuelle de ces aides dans le contexte actuel.

Urgence d’agir

Dans tous les cas, le mal est fait pour une bonne part des artistes. La Guilde des musiciens s’attend à ce que plusieurs quittent définitivement le milieu à la suite de ce nouveau coup dur pour la culture.

« Il y avait déjà 17 % de nos membres qui n’étaient pas revenus quand les spectacles ont recommencé. Depuis l’automne, ça allait vraiment bien, par contre, le nombre de spectacles était presque revenu au rythme d’avant-pandémie. Et là, paf, il arrive ça, et on revient un an et demi en arrière. C’est un coup terrible », déplore le président, Luc Fortin.

Il y a une bonne nouvelle, au moins : les artistes pourraient continuer à bénéficier de la PCTCC advenant que les salles de spectacle puissent rouvrir à 50 % et moins de leur capacité. Le ministère fédéral de l’Emploi et du Développement social n’était toutefois pas en mesure de dire quand les travailleurs admissibles pourraient soumettre leur demande ni quand les premiers chèques seraient versés.

« C’est urgent. Le 1er janvier approche, et il y a des gens qui vont devoir payer le loyer. Quatre-vingts pour cent des artistes vivaient déjà sous le seuil de la pauvreté, et la plupart d’entre eux n’ont pas de grosses économies », tient à rappeler Annick Charette, présidente de la Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC-CSN).