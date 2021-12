Les flâneurs

Satire dystopique ou dystopie satirique?

2001 : l’odyssée de l’espace, d’Arthur C. Clarke, a dicté pendant 50 ans le ton des œuvres de fiction où l’action tourne autour d’une intelligence artificielle (IA) omnipotente : que se passe-t-il quand le système dérape ? Dans Quality Land (Actes Sud), Marc-Uwe Kling renverse la question : et si l’IA n’avait aucun défaut ? La machine est si bien rodée pour servir l’humanité qu’elle anticipe tous ses besoins… ou presque. C’est du côté humain que ça dérape. L’apprentissage machine ? Parfait. L’apprentissage humain ? Ça commence par cette lecture triste et amusante.