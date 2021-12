Renée Martel, la reine du country québécois qui a fait danser les foules yé-yé dans les années 1960, est décédée samedi, ont annoncé Les Productions Leclerc sur la page Facebook de la chanteuse.

Elle était âgée de 74 ans.

Selon le communiqué, Mme Martel s’est éteinte samedi après-midi au centre hospitalier Honoré-Mercier, à St-Hyacinthe, à la suite d’une pneumonie sévère non reliée à la COVID-19.

La blonde chanteuse laisse derrière elle un long héritage dans le répertoire de musique country du Québec, qu’elle a enrichi pendant toute sa vie, dès son enfance.

Ses parents, les chanteurs Noëlla Therrien et Marcel Martel, l’ont initiée à la musique à son plus jeune âge. Si elle poursuit leur passion de la musique country au cours de sa longue et prolifique carrière, ce sont ses succès yé-yé qui l’auront propulsée dans les sommets de la popularité. Ses tubes Liverpool, Je vais à Londres et Johnny Angel ont été très populaires à la fin des années 1960.

Elle reviendra bien vite à ses premières amours dans les années 1970 et 1980, avec des succès tels que Un amour qui ne veut pas mourir, Si on pouvait recommencer et Prends ma main.

Alors qu’elle pensait prendre sa retraite pour de bon à la fin des années 1990 à la suite d’une période difficile, Renée Martel multiplie les albums dans les années 2000. Son album L’héritage lui permettra même de remporter le Félix du Spectacle de l’année - Interprète, un trophée qu’elle ira cueillir avec émotion en 2009.

Dix ans plus tard, en 2019, elle entamera ce qu’elle décrit comme sa « tournée ultime» , qu’elle a dû interrompre en raison de l’apparition d’un cancer du sein. L’année suivante, elle annonçait être en rémission. Et en octobre dernier, elle a sorti l’album Contre vents et marées réalisé avec le chanteur Paul Deraîche. Tous deux devaient lancer une tournée en mars prochain.

Renée Martel a plusieurs fois été honorée, étant récipiendaire de plusieurs Félix au gala de l’ADISQ et du prix Lucille-Dumont de la Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec. Un timbre à son effigie avait également été émis par Postes Canada en 2014. Pascal Allard, un chanteur country, lui dédiera même une chanson: Je voulais marier Renée Martel.